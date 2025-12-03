В ночь на 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА, сообщил в телеграм-канале губернатор Евгений Первышов.

«На место оперативно прибыли пожарные расчёты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства», — отметил глава региона.

Минобороны сообщило, что за ночь были сбиты 102 украинских дрона над семью российским регионами. Тамбовская область среди них не отмечена, но она граничит с Саратовской и Воронежской областями, где за ночь сбили шесть и четыре БПЛА соответственно.

До этого пресс-служба Министерства обороны России передавала, что в ночь на 20 ноября над Тамбовской областью было сбито два дрона.