В ночь на 30 сентября российские ПВО перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа. Всего были атакованы пять регионов. В Воронежской области было сбито 36 дронов, в Белгородской — 25, в Ростовской — 12, в Курской — 11, в Волгоградской — семь.

Волгоградский губернатор сообщил утром 30 сентября, что в регионе в результате атаки БПЛА нарушено электроснабжение в трех населенных пунктах.

По его словам, после падения обломков на границе Волгограда начались два крупных пожара — загорелась сухая растительность. Оба возгорания были оперативно ликвидированы, заверил Бочаров.

Отключения электричества произошли в населенных пунктах в Светлоярском районе. На место ЧП отправлены ремонтные бригады для восстановления подачи энергии.

По ситуации на 7.30 мск информация о пострадавших или повреждениях строений не поступала. Обстановка в регионе находится на контроле властей, утверждает Бочаров.

В Ростовской области БПЛА были перехвачены и уничтожены в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах. Люди не пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Ограничения на полеты вводились ночью в аэропортах Волгограда, Краснодара, Ставрополя и Калуги.