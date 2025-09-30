В конце сентября Новороссийск подвергся комбинированной атаке ВСУ: удары по городу наносились как с помощью воздушных дронов, так и безэкипажных катеров (БЭК). По береговой линии звучала сирена тревоги, а позже в сети появились кадры уничтожения БЭКа на подходе к порту. Об опасности атаки БЭКов в тот же день предупреждали и в других городах черноморского побережья Кубани. О том, откуда именно запускались безэкипажные катера, как изменилась тактика ВСУ и как ей противостоять, RTVI поговорил с историком флота, экспертом по ВМФ и ветераном СВО Дмитрием Жаворонковым.

Как защитить российское побережье

— Известно ли уже, откуда ВСУ запускали БЭКи во время атаки на Новороссийск и как часто они вообще их применяют, какую используют тактику?

— Безэкипажные катера, атакующие Крым, запускают из Одесской области, район Затоки. БЭКи, уничтоженные в районе Новороссийска, Туапсе и в других местах, могли быть запущены не только с украинского побережья, но и с тех или иных грузовых судов, идущих на Украину или с Украины.

— Каким образом должно быть обеспечено противодействие таким атакам?

— Этим атакам следует противопоставить контроль над побережьем Николаевской и Одесской областей. Только это позволит минимизировать возможность запуска вражеских БЭКов непосредственно с территории, подконтрольной противнику. Все прочие истории, когда БЭКи запускаются с каких-то судов, с территории третьих стран, — они рано или поздно станут известны. И соответственно, им можно будет что-то противопоставить.

Разумеется, и наземная береговая, и морская инфраструктура, например, стационарная платформа для добычи подземных ископаемых, корабли, катера, суда, в том числе безэкипажные, беспилотники, БВС вертолетного или самолетного типа, вертолеты морской авиации, FPV-дроны, — все это может быть средством для борьбы с БЭКами врага. Причем желательно в комплексе, чтобы все эти средства были связаны в единую многократно продублированную и резервированную сетецентрическую систему.

Единственный надежный способ обезопасить наше побережье, — это полностью вернуть под контроль Николаевскую и Одесскую области. Всё остальное — хорошо и правильно, но это в каком-то смысле полумеры. Суворов говорил, что врага важно добивать. Радостно, что родное Минобороны активно использует плакат с этой цитатой.

Разумеется, сейчас нужно двигаться в двух направлениях. Это совершенствование технических средств, — я даже сейчас не говорю об оружии на новых физических принципах, например, лазерах, — я об автоматических турелях, которые управляются искусственным интеллектом. Их время пришло. Прототипы уже разрабатываются. И такие турели должны появиться и в системах обороны береговой инфраструктуры, и на кораблях, катерах и судах, в том числе безэкипажных. Параллельно мы повышаем количество и качество систем обнаружения, захвата, целеуказания и средств поражения цели. Резюмируя: двигаемся к комплексным сетецентрическим системам и развиваем новые типы вооружений — те же автоматические турели, скорострельные авиапушки для уничтожения морских целей и т.п.

Почему, на ваш взгляд, во время атаки на Новороссийск им удалось пройти так глубоко?

— Атака была не только на Новороссийск, но и несколько городов побережья Кубани. Комплексная и хорошо подготовленная. У нас идёт война, как бы кто её ни называл. А на войне все средства хороши, вспоминая русскую пословицу. И они вдвойне хороши, когда враг воюет в полную силу. Причем используя не только собственные наработки в области, скажем, катеростроения, но и все наработки Великобритании, например. Не секрет, что именно британцы помогают украинскому флоту совершенствовать направление безэкипажных катеров.

Украинский БЭК
@rybar / Telegram

Кроме того, защититься от 100% атак мы никогда не сможем. И это показал на излете холодной войны самолёт того немца — кажется, Маттиас Руст его звали — который приземлился в сердце России, пролетев очень большое расстояние.

Матиас Руст — немецкий пилот-любитель, совершивший в возрасте 18 лет перелёт на легкомоторном самолете из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву. 28 мая 1987 года Руст приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев более тысячи километров. За этот полет в СССР его приговорили четырем годам лишения свободы. Спустя 11 месяцев Руст был амнистирован. В 2012 году он назвал свой полет безрассудным поступком.

Далее мы должны вспомнить опыт уничтожения японского линкора «Ямато». Этот великолепный, восхитительный корабль был размером с наши тяжелые атомные ракетные крейсеры. И был вершиной кораблестроительной мысли своего времени. Однако же, когда против него направились сотни самолетов, он, естественно, не смог отбиться.

Любой корабль или подводная лодка, встречаясь с сотнями дронов, становится просто большой целью. А вот с береговой инфраструктурой, если её оборона организована правильно, шансы отбить — если не 100%, то большую часть, все-таки выше. Поэтому в данном случае нет предела совершенству ни у одной стороны, ни у другой. Но у кого-то однажды закончатся люди, ресурсы или просто территория.

Что дальше ждать от противника

— Используем ли мы БЭКи и как часто? Почему о наших операциях с их использованием практически ничего неизвестно?

— Я думаю, что и до СВО были определённые тесты, как минимум сначала десятых 2010-х годов. Другой вопрос, насколько они были успешными, насколько этому направлению уделялось внимание и так далее. Сейчас идёт формирования Войск беспилотных систем, которые должны появиться и на флоте. Это большая работа, в том числе военно-теоретическая и на уровне руководящих документов. Важно интегрировать использование морской робототехники в корабельный функционал, разработать методику взаимодействия, увязать всё в единую систему.

У нас есть два официально объявленных применения БЭКов, а именно безэкипажных катеров-камикадзе. Первый — по мосту в Затоке, об этом даже писал экс-главком Николай Анатольевича Евменов, это 11 февраля 2023 года. Мост в Затоке, построенный в 1950-х, до сих пор стоит. И второй эпизод недавно, когда был потоплен разведывательный корабль украинский. СРЗК «Симферополь» уничтожен 28 августа 2025 года. Вот это что касается официальных данных. По факту, думаю, их больше.

Учитывая, что атака на Новороссийск была массированной, да и в целом противник в последние дни активизировался в плане БПЛА и БЭКов, чего стоит ждать дальше?

Здесь всё очень просто: чем меньше будет возможности у врага собирать, ремонтировать и отправлять безэкипажные катера, разгружать-загружать, отправлять-принимать грузовые суда, тем более безопасным станет наш берег. Если же мы не интенсифицируем удары по критической инфраструктуре противника, то налёты будут более массированными, более сетецентрическими и более эффективными.

Не стоит забывать, что задача флота — завоевание господства на море. Например, морская блокада противника. Только защищаясь, господство на море не завоюешь.

— Есть ли у противника какие-то инновационные разработки для этого?

— Враг уже разрабатывает безэкипажные катера с инерциальной навигацией. То есть в случае, если не работает или глушится спутниковая связь, мобильная связь, сочетание инерциальной навигации и, например, искусственного интеллекта, они, в общем-то, достаточно эффективны, чтобы надводный дрон дошел до цели. Ну и я напоминаю, у противника уже появились безэкипажные катера с модульной архитектурой: БЭКи, с которых стартуют FPV-дроны, БЭКи для противовоздушной обороны, БЭКи с ракетным оружием. Пока что еще советского производства, но западные страны вполне способны поставить и более совершенные ракеты.

Дальше появятся БЭКи с малогабаритными торпедами, например, шведскими, а это достаточно серьезные ударные возможности. Еще — БЭКи для противолодочной обороны, так называемая БЭК-ПЛО. При массированном применении они смогут обнаруживать наши подлодки. И ко всему этому нам нужно быть готовыми.

Ну и кроме того, БЭКи сейчас применяются вместе с десантными катерами, которых у противника достаточно для проведения диверсионных операций, терактов и, может быть, каких-то ограниченных высадок. Естественно, все эти высадки до настоящего момента были провальными и, я полагаю, таковыми и останутся, но эти риски будут расти.

О роли Британии в атаках на российское побережье

— На днях военкор Александр Коц сообщал, что внешнее управление армией Украиной было передано от США Великобритании под эгидой создания в Киеве так называемого штаба Многонациональных сил Украины. Может ли быть активизация в море связана с этим?

— Повторюсь, Великобритания — это главный, скажем так, пособник Украины в области морской войны. Британцы, хоть и растеряли формально свою империю, до сих пор в состоянии строить мощный флот. Я напомню, они построили в последние годы два авианосца. Они построили не меньше многоцелевых новых атомных подводных лодок, чем мы. То есть это по-прежнему великая морская держава.

HMS Vanguard
Министерство обороны Великобритании

Да, их лодки немного отличаются от наших, но, повторюсь, — это [по-прежнему] великая морская держава. И это главные застрельщики технологий безэкипажных катеров в контексте помощи Украине. К тому же враг имеет неограниченный доступ к технологиям, самым современным технологиям.

У нас же после развала Советского Союза наследие и научно-технический задел, потенциал, сформированный до 1991 года, в 1990-х годах был в значительной степени не востребован. Поэтому определенные компетенции в области создания безэкипажных технических средств и вообще морской робототехники мы создаем во многом заново. Это если мягко и обтекаемо выражаться.

Где-то у нас имеется отставание, где-то мы опережаем. Но в любом техническом прогрессе, в военной промышленности особенно, очень важны непрерывный цикл испытаний, непрерывная системная работа. И здесь очень важно поддерживать и экстраполировать на весь флот отдельные эффективные ходы и технические решения. Например, успехи Морского отряда «Эспаньолы», который первым из русских подразделений уничтожил вражеский БЭК с помощью FPV-дрона.

Экстраполяция этого опыта нужна на всём Черноморском ТВД, а в перспективе и на Балтике. Как нужен и специализированный FPV-дрон для морских условий или, например, «морской охотник» XXI века, с экипажем или без. Такой катер смог бы патрулировать угрожаемые акватории, предупреждать об атаках и уничтожать вражеские БЭК еще на подходе.

Поэтому здесь, конечно, нужно не только бить врага, но и понимать, что руками Украины действуют совсем другие люди с британских островов и против них тоже нужно разрабатывать меры противодействия, асимметричные ходы. Им нужно давать понять, — в том числе странам НАТО,— что подобные атаки на наше побережье, на нашу инфраструктуру, с гибелью наших гражданских и наших военных — не останутся безнаказанными. Тем более что вражеское целеуказание — это установленный факт.

Соответственно, чтобы враг не обнаглел с этими морскими диверсиями, морской войной, полномасштабным «морским терроризмом» против нас, нужно отвечать. А уже как отвечать, это вопрос, адресованный нашему флоту, штабам и командованию.

Угроза «Южным потокам»

Помимо разговора с Жаворонковым, RTVI задал несколько вопросов относительно боевых действий в акватории Черного моря одному из непосредственных участников сил обороны Крыма. По словам военного, ответившего на наши вопросы на условиях анонимности, в последнее время ВСУ изменили тактику ведения боя на море. «Первая волна — [противник] разряжает расчеты, вторая волна — [противник] работает по целям более эффективно», — говорит собеседник RTVI. Сложность отражения этих волн, уточняет он, в том числе в том, что личный состав не может эффективно выполнять боевые задачи без ротации и «работать 24/7 без сна».

Также военный отметил, что, судя по имеющимся данным, в дальнейшем со стороны ВСУ стоит ждать попытки вывода из строя «Южных потоков». Для этого, отметил собеседник RTVI, противник уже готовит БЭКи «погружного типа».