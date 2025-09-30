В конце сентября Новороссийск подвергся комбинированной атаке ВСУ: удары по городу наносились как с помощью воздушных дронов, так и безэкипажных катеров (БЭК). По береговой линии звучала сирена тревоги, а позже в сети появились кадры уничтожения БЭКа на подходе к порту. Об опасности атаки БЭКов в тот же день предупреждали и в других городах черноморского побережья Кубани. О том, откуда именно запускались безэкипажные катера, как изменилась тактика ВСУ и как ей противостоять, RTVI поговорил с историком флота, экспертом по ВМФ и ветераном СВО Дмитрием Жаворонковым.

Как защитить российское побережье

— Известно ли уже, откуда ВСУ запускали БЭКи во время атаки на Новороссийск и как часто они вообще их применяют, какую используют тактику?

— Безэкипажные катера, атакующие Крым, запускают из Одесской области, район Затоки. БЭКи, уничтоженные в районе Новороссийска, Туапсе и в других местах, могли быть запущены не только с украинского побережья, но и с тех или иных грузовых судов, идущих на Украину или с Украины.

— Каким образом должно быть обеспечено противодействие таким атакам?

— Этим атакам следует противопоставить контроль над побережьем Николаевской и Одесской областей. Только это позволит минимизировать возможность запуска вражеских БЭКов непосредственно с территории, подконтрольной противнику. Все прочие истории, когда БЭКи запускаются с каких-то судов, с территории третьих стран, — они рано или поздно станут известны. И соответственно, им можно будет что-то противопоставить.

Разумеется, и наземная береговая, и морская инфраструктура, например, стационарная платформа для добычи подземных ископаемых, корабли, катера, суда, в том числе безэкипажные, беспилотники, БВС вертолетного или самолетного типа, вертолеты морской авиации, FPV-дроны, — все это может быть средством для борьбы с БЭКами врага. Причем желательно в комплексе, чтобы все эти средства были связаны в единую многократно продублированную и резервированную сетецентрическую систему.

Единственный надежный способ обезопасить наше побережье, — это полностью вернуть под контроль Николаевскую и Одесскую области. Всё остальное — хорошо и правильно, но это в каком-то смысле полумеры. Суворов говорил, что врага важно добивать. Радостно, что родное Минобороны активно использует плакат с этой цитатой.

Разумеется, сейчас нужно двигаться в двух направлениях. Это совершенствование технических средств, — я даже сейчас не говорю об оружии на новых физических принципах, например, лазерах, — я об автоматических турелях, которые управляются искусственным интеллектом. Их время пришло. Прототипы уже разрабатываются. И такие турели должны появиться и в системах обороны береговой инфраструктуры, и на кораблях, катерах и судах, в том числе безэкипажных. Параллельно мы повышаем количество и качество систем обнаружения, захвата, целеуказания и средств поражения цели. Резюмируя: двигаемся к комплексным сетецентрическим системам и развиваем новые типы вооружений — те же автоматические турели, скорострельные авиапушки для уничтожения морских целей и т.п.

— Почему, на ваш взгляд, во время атаки на Новороссийск им удалось пройти так глубоко?

— Атака была не только на Новороссийск, но и несколько городов побережья Кубани. Комплексная и хорошо подготовленная. У нас идёт война, как бы кто её ни называл. А на войне все средства хороши, вспоминая русскую пословицу. И они вдвойне хороши, когда враг воюет в полную силу. Причем используя не только собственные наработки в области, скажем, катеростроения, но и все наработки Великобритании, например. Не секрет, что именно британцы помогают украинскому флоту совершенствовать направление безэкипажных катеров.

Кроме того, защититься от 100% атак мы никогда не сможем. И это показал на излете холодной войны самолёт того немца — кажется, Маттиас Руст его звали — который приземлился в сердце России, пролетев очень большое расстояние.

Матиас Руст — немецкий пилот-любитель, совершивший в возрасте 18 лет перелёт на легкомоторном самолете из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву. 28 мая 1987 года Руст приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев более тысячи километров. За этот полет в СССР его приговорили четырем годам лишения свободы. Спустя 11 месяцев Руст был амнистирован. В 2012 году он назвал свой полет безрассудным поступком.

Далее мы должны вспомнить опыт уничтожения японского линкора «Ямато». Этот великолепный, восхитительный корабль был размером с наши тяжелые атомные ракетные крейсеры. И был вершиной кораблестроительной мысли своего времени. Однако же, когда против него направились сотни самолетов, он, естественно, не смог отбиться.

Любой корабль или подводная лодка, встречаясь с сотнями дронов, становится просто большой целью. А вот с береговой инфраструктурой, если её оборона организована правильно, шансы отбить — если не 100%, то большую часть, все-таки выше. Поэтому в данном случае нет предела совершенству ни у одной стороны, ни у другой. Но у кого-то однажды закончатся люди, ресурсы или просто территория.

Что дальше ждать от противника

— Используем ли мы БЭКи и как часто? Почему о наших операциях с их использованием практически ничего неизвестно?

— Я думаю, что и до СВО были определённые тесты, как минимум сначала десятых 2010-х годов. Другой вопрос, насколько они были успешными, насколько этому направлению уделялось внимание и так далее. Сейчас идёт формирования Войск беспилотных систем, которые должны появиться и на флоте. Это большая работа, в том числе военно-теоретическая и на уровне руководящих документов. Важно интегрировать использование морской робототехники в корабельный функционал, разработать методику взаимодействия, увязать всё в единую систему.

У нас есть два официально объявленных применения БЭКов, а именно безэкипажных катеров-камикадзе. Первый — по мосту в Затоке, об этом даже писал экс-главком Николай Анатольевича Евменов, это 11 февраля 2023 года. Мост в Затоке, построенный в 1950-х, до сих пор стоит. И второй эпизод недавно, когда был потоплен разведывательный корабль украинский. СРЗК «Симферополь» уничтожен 28 августа 2025 года. Вот это что касается официальных данных. По факту, думаю, их больше.

— Учитывая, что атака на Новороссийск была массированной, да и в целом противник в последние дни активизировался в плане БПЛА и БЭКов, чего стоит ждать дальше?

Здесь всё очень просто: чем меньше будет возможности у врага собирать, ремонтировать и отправлять безэкипажные катера, разгружать-загружать, отправлять-принимать грузовые суда, тем более безопасным станет наш берег. Если же мы не интенсифицируем удары по критической инфраструктуре противника, то налёты будут более массированными, более сетецентрическими и более эффективными.

Не стоит забывать, что задача флота — завоевание господства на море. Например, морская блокада противника. Только защищаясь, господство на море не завоюешь.

— Есть ли у противника какие-то инновационные разработки для этого?

— Враг уже разрабатывает безэкипажные катера с инерциальной навигацией. То есть в случае, если не работает или глушится спутниковая связь, мобильная связь, сочетание инерциальной навигации и, например, искусственного интеллекта, они, в общем-то, достаточно эффективны, чтобы надводный дрон дошел до цели. Ну и я напоминаю, у противника уже появились безэкипажные катера с модульной архитектурой: БЭКи, с которых стартуют FPV-дроны, БЭКи для противовоздушной обороны, БЭКи с ракетным оружием. Пока что еще советского производства, но западные страны вполне способны поставить и более совершенные ракеты.

Дальше появятся БЭКи с малогабаритными торпедами, например, шведскими, а это достаточно серьезные ударные возможности. Еще — БЭКи для противолодочной обороны, так называемая БЭК-ПЛО. При массированном применении они смогут обнаруживать наши подлодки. И ко всему этому нам нужно быть готовыми.

Ну и кроме того, БЭКи сейчас применяются вместе с десантными катерами, которых у противника достаточно для проведения диверсионных операций, терактов и, может быть, каких-то ограниченных высадок. Естественно, все эти высадки до настоящего момента были провальными и, я полагаю, таковыми и останутся, но эти риски будут расти.

О роли Британии в атаках на российское побережье

— На днях военкор Александр Коц сообщал, что внешнее управление армией Украиной было передано от США Великобритании под эгидой создания в Киеве так называемого штаба Многонациональных сил Украины. Может ли быть активизация в море связана с этим?

— Повторюсь, Великобритания — это главный, скажем так, пособник Украины в области морской войны. Британцы, хоть и растеряли формально свою империю, до сих пор в состоянии строить мощный флот. Я напомню, они построили в последние годы два авианосца. Они построили не меньше многоцелевых новых атомных подводных лодок, чем мы. То есть это по-прежнему великая морская держава.

Да, их лодки немного отличаются от наших, но, повторюсь, — это [по-прежнему] великая морская держава. И это главные застрельщики технологий безэкипажных катеров в контексте помощи Украине. К тому же враг имеет неограниченный доступ к технологиям, самым современным технологиям.

У нас же после развала Советского Союза наследие и научно-технический задел, потенциал, сформированный до 1991 года, в 1990-х годах был в значительной степени не востребован. Поэтому определенные компетенции в области создания безэкипажных технических средств и вообще морской робототехники мы создаем во многом заново. Это если мягко и обтекаемо выражаться.

Где-то у нас имеется отставание, где-то мы опережаем. Но в любом техническом прогрессе, в военной промышленности особенно, очень важны непрерывный цикл испытаний, непрерывная системная работа. И здесь очень важно поддерживать и экстраполировать на весь флот отдельные эффективные ходы и технические решения. Например, успехи Морского отряда «Эспаньолы», который первым из русских подразделений уничтожил вражеский БЭК с помощью FPV-дрона.

Экстраполяция этого опыта нужна на всём Черноморском ТВД, а в перспективе и на Балтике. Как нужен и специализированный FPV-дрон для морских условий или, например, «морской охотник» XXI века, с экипажем или без. Такой катер смог бы патрулировать угрожаемые акватории, предупреждать об атаках и уничтожать вражеские БЭК еще на подходе.

Поэтому здесь, конечно, нужно не только бить врага, но и понимать, что руками Украины действуют совсем другие люди с британских островов и против них тоже нужно разрабатывать меры противодействия, асимметричные ходы. Им нужно давать понять, — в том числе странам НАТО,— что подобные атаки на наше побережье, на нашу инфраструктуру, с гибелью наших гражданских и наших военных — не останутся безнаказанными. Тем более что вражеское целеуказание — это установленный факт.

Соответственно, чтобы враг не обнаглел с этими морскими диверсиями, морской войной, полномасштабным «морским терроризмом» против нас, нужно отвечать. А уже как отвечать, это вопрос, адресованный нашему флоту, штабам и командованию.

Угроза «Южным потокам»

Помимо разговора с Жаворонковым, RTVI задал несколько вопросов относительно боевых действий в акватории Черного моря одному из непосредственных участников сил обороны Крыма. По словам военного, ответившего на наши вопросы на условиях анонимности, в последнее время ВСУ изменили тактику ведения боя на море. «Первая волна — [противник] разряжает расчеты, вторая волна — [противник] работает по целям более эффективно», — говорит собеседник RTVI. Сложность отражения этих волн, уточняет он, в том числе в том, что личный состав не может эффективно выполнять боевые задачи без ротации и «работать 24/7 без сна».

Также военный отметил, что, судя по имеющимся данным, в дальнейшем со стороны ВСУ стоит ждать попытки вывода из строя «Южных потоков». Для этого, отметил собеседник RTVI, противник уже готовит БЭКи «погружного типа».