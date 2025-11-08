Главная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильских министров. В общей сложности в списке оказались 37 лиц, их считают причастными к преступлениям против человечности, геноциду, воспрепятствовании доступу к гуманитарной помощи и нападениям на больницы.

В числе подозреваемых, помимо Нетаньяху, оказались: министр обороны Израиля Исраэль Кац (его предшественник Йоав Галант покинул пост в ноября 2024 года), министр пограничной безопасности Итамар Бен-Гвир, начальник Генштаба Эяль Замир и командующий ВМС Израиля Давид Саар Салама. Согласно Уголовному кодексу Турции, этим лицам может грозить пожизненное заключение.

«В результате геноцида и преступлений против человечности, систематически совершаемых Государством Израиль в секторе Газа, тысячи людей, включая женщин и детей, погибли, тысячи получили ранения, а жилые районы были приведены в негодность», — говорится в заявлении главной прокуратуры Стамбула.

В документе также приводится перечень преступлений, к которым, по версии Анкары, причастен Израиль.

Согласно одному из пунктов, в январе 2024 года израильские солдаты расстреляли шестилетнюю девочку, якобы выпустив в нее «335 пуль». Кроме того, в документе говорится об атаке на баптистскую больницу в октябре 2023 года, в результате которой, по оценке Турции, погибли 500 человек.

«29 февраля 2024 года израильские солдаты преднамеренно уничтожили медицинское оборудование. 21 марта 2025 года была атакована больница турецко-палестинской дружбы. Аналогичным образом нападениям подверглись многочисленные медицинские учреждения. Более того, Газа заблокирована, а пострадавшие лишены доступа к гуманитарной помощи», — заявили в прокуратуре.

Кроме того, в документе упоминается скандал с «Флотилией стойкости» (она же флотилия «Сумуд») — международным морским движением, цель которого была в том, чтобы прорвать израильскую блокаду сектора Газа. В его составе — более 50 судов и тысячи участников, прибывших из свыше 44 государств.

Израиль заявлял, что активисты связаны с ХАМАС. Они были депортированы после задержания. Среди них были в том числе граждане Турции, а также шведская активистка Грета Тунберг.

Главная прокуратура Стамбула заявила, что флотилия «Сумуд», целью которой, как уточняется, была доставка гуманитарной помощи палестинцам, «подверглась нападению в международных водах со стороны израильских военно-морских сил».

В связи с этим нападением Турция начала расследования по делу о «пытках, грабеже при отягчающих обстоятельствах, повреждении имущества, лишении свободы и угоне или задержании транспортных средств».

«Наша главная прокуратура запросила показания пострадавших. <…> На основании полученных доказательств было установлено, что следующие израильские должностные лица <…> несут уголовную ответственность за преступления против человечности и геноцид», — отмечает прокуратура.

Нетаньяху и министров его правительства ранее обвинила в геноциде Южная Африка. Она обратилась по этому поводу в Международный уголовный суд (МУС), который выдал ордер на их арест.

Израильские власти отвергают обвинения, называя свои действия в Газе операцией самообороны. Они утверждают, что это необходимо для предотвращения новых атак ХАМАС после трагедии 7 октября 2023 года. Тогда погибло 1200 человек, а 250 попали в плен. Нетаньяху называл решение МУС «антисемитским».