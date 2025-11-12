Актер и режиссер Сергей Никоненко в программе RTVI «Легенда» рассказал, почему не созванивается с Никитой Михалковым, с которым когда-то жил в одной коммунальной квартире и снимался в его фильмах.

Никоненко сказал, что в молодости дружил с Михалковым.

«Это не то, что сегодня: не позвонит, не поздравит с Новым годом… Я бы его поздравил, но я старше по возрасту», — сказал артист.

На вопрос, почему сегодня они не дружат с Михалковым, Никоненко ответил: «Это у Никиты Сергеевича спросите. Я его люблю по-прежнему, но больше люблю того. Я этого уже и не знаю, сегодняшнего».

Он добавил, что ему нравится программа Михалкова «Бесогон».

«Считаю, что он большое государственное дело делает. Это ведь не просто так, бесов гнать. Каких бесов? Эти бесы — они на всё способны, эти бесы, на любые гадости мерзопакостные. Но позвонить бы мог, одну минуту в год потратить», — сказал Никоненко.

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова рассказала RTVI о своей дружбе с артистами Евгением Мироновым и Владимиром Машковым. По ее словам, они все учились в Школе-студии МХАТ, жили в одном общежитии и очень много работали.

«У нас были у всех дружеские отношения. Мы не были врагами и мы не были семьей, потому что на эти глупости у нас не было времени. Мы занимались познаванием профессии», — призналась Апексимова.