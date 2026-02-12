В Кемерове 43-летний местный житель больше полутора лет истязал сожительницу, которая в феврале 2026 года умерла от травмы туловища, на ее теле обнаружены многочисленные телесные повреждения, в том числе разрыв внутреннего органа. Об этом сообщили СК и пресс-служба судов Кузбасса.

Мужчина отправлен в СИЗО по обвинениям в истязании (ч. 1 ст. 117 УК) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). По версии следствия, фигурант систематически применял физическое насилие к сожительнице с июня 2024 года, что в конце концов привело к ее смерти. Судмедэкспертиза выявила у погибшей многочисленные травмы.

Мужчину задержали 8 февраля по подозрению в убийстве, 11 февраля ему добавили обвинение в истязании. Следствие обратилось с ходатайством о его заключении под стражу в Центральный районный суд города, который 12 февраля избрал ему меру пресечения на два месяца — до 7 апреля.

Решение еще не вступило в законную силу.

На этот случай правоохранители обратили внимание после того, как родственники погибшей обратились в СМИ и история получила широкое распространение в соцсетях.

В разговоре с региональным порталом NGS42.RU двоюродная сестра умершей утверждала, что истязания длились не менее пяти лет. По ее словам, смерть наступила днем 6 февраля. При этом сожитель девушки утверждал, что она якобы упала и потеряла сознание.

Также сестра передала порталу видео, записанное ею летом 2025 года, на котором врачи скорой осматривают лежащую на диване девушку с разбитым лицом и гематомами на теле. Женщина, которая ведет запись, говорит лежащей, что заберет ее к себе и больше не даст обижать ее.

«Я тебя вытащу, девочка моя. Ты больше никогда не будешь с ним рядом, всё, успокойся. Сейчас приедет следственная группа, мы его закроем и очень надолго, он никогда тебя больше не увидит», — убеждает она избитую.

На записи также слышен голос мужчины в другой комнате, который утверждает, что «правда ее не трогал».

Из разговора сестер также можно понять, что у погибшей осталась несовершеннолетняя дочь, потому что женщина спрашивает у лежащей, когда [имя] вернется из лагеря.

На вопросы врачей о наличии хронических заболеваний избитая говорит, что у нее, возможно, неподтвержденный цирроз печени.

В беседе с NGS42.RU 7 февраля родственники погибшей высказывали тревогу из-за того, что ее сожитель на тот момент еще не был задержан, хотя уже было возбуждено уголовное дело об убийстве. Они говорили, что у мужчины якобы влиятельная мать, и опасались, что он может избежать наказания.