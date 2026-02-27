Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой ввести налог на сверхприбыль для банковского сектора, соответствующий законопроект в пятницу будет внесен на рассмотрение Госдумы. Документ, соавтором которого выступил депутат Александр Ремезков, имеется в распоряжении РИА Новости.

Как говорится в пояснительной записке, авторы предлагают создать разовый механизм изъятия дополнительной прибыли кредитных организаций по итогам 2025-2026 годов.

Сверхприбыль предлагается рассчитывать как превышение средней арифметической величины прибыли за 2025 и 2026 годы над средней арифметической прибыли за 2023 и 2024 годы. Ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности применения скидки при досрочной уплате.

Сам Миронов в беседе с агентством подчеркнул, что было бы правильным и справедливым, если бы банкиры поделились с бюджетом своей сверхприбылью. По его словам, партия предлагает специальный механизм для изъятия дополнительных доходов банковского сектора, одновременно решая вопрос о повышении для них ставки налога на прибыль с 25% до 30%.

Политик считает, что полученные средства государство сможет направить на помощь пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, а также на развитие здравоохранения, образования и поддержку реального сектора экономики.

Аналогичный законопроект о введении 10-процентного налога на сверхприбыль банков уже вносился группой депутатов во главе с Мироновым в сентябре 2025 года. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина тогда заявила, что эта мера не принесет пользы экономике, а замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин не поддерживает инициативу. В январе 2026 года документ был отклонен Госдумой.

Миронов также заявлял о том, что из-за ипотечных кредитов россияне оказываются в «банковской кабале», и призывал власти избавить народ от долгового бремени, введя такие альтернативные механизмы решения жилищного вопроса, как стройсберкассы и социальный наем жилья.

В ноябре лидер ЛДПР вновь предлагал установить разовый налог на сверхприбыль банков, а также повысить НДФЛ для богатых и повысить МРОТ до 50 тысяч рублей вместо запланированных 27 тысяч.