Православный мессенджер «Зосима» стал доступен для скачивания в Google Play. Его пользователи смогут не только общаться друг с другом, но и собирать коллективные пожертвования, сообщать о проблемах с храмами, организовывать молитвы и читать блоги священников. В мессенджере предусмотрена жесткая модерация — за мат и оскорбления будут банить.

Профильное издание «Код Дурова» отмечает, что для регистрации в «Зосиме» достаточно электронной почты, указывать номер телефона не нужно. На главном экране приложения отображается пустая лента — для появления контента необходимо подписаться на других людей или сообщества. При этом просмотреть группы пока нельзя: эта функция недоступна и находится в разработке, отмечает «Код Дурова».

Переход на личную страницу человека возможен. Пользователь может добавить себе в профиль фотографии, видео, альбомы и плейлисты. Также доступно редактирование уже опубликованных постов.

Кроме того, в разработке находится карта храмов. В приложении указано, что он может начать работать в ближайшем обновлении. Также создатели по-прежнему работают над разделами «избранное», «книги», «видео», «музыка», «новости», «фото», «календарь», «мероприятия» и «больше», пишет «Код Дурова».

Также пока недоступны настройки аккаунта и приложения, включая просмотр истории активности, «уведомления», «платежи», «язык», «внешний вид», «веб-браузер». В текущей версии приложения пользователь может только изменить пароль.

О разработке мессенджера «Зосима» стало известно в сентябре 2024 года. Президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов заявил, что изначально платформу создавали как базу для проекта «Спаси и сохрани», посвященного реставрации храмов в Ярославской области. Позже сервис решили сделать самостоятельным приложением, к которому смогут присоединиться все желающие.

17 сентября 2025-го Агапов рассказал RTVI, что «Зосиму» протестировали 2 тыс. человек. Презентацию мессенджера переносили несколько раз, поскольку это «сложный продукт», который надо было «достаточно долго» тестировать.

«Поэтому мы его запустили в одном из регионов России — просто тестировали физически, как он будет работать. Дописывали, что-то убирали. У нас очень живой продукт — это же не просто мессенджер, где идет обмен информацией. Это продукт, который предусматривает общение людей между собой, [жизни церковных] приходов», — объяснял Агапов.

Он подчеркнул, что «Зосима» не является аналогом мессенджера MAX. По словам Агапова, эта платформа скорее похожа на что-то среднее между «ВКонтакте» и «Одноклассниками».