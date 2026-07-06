Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью RTVI рассказал о туристическом потоке в регионе и настроениях его жителей. По итогам 2025 года суммарный турпоток, по данным властей, составил 13,2 млн человек — с учетом как ночующих, так и не ночующих туристов.

По словам Евраева, перед регионом поставлена задача выйти на уровень около 25 млн человек в год. Эту цель губернатор охарактеризовал как «абсолютно реалистичную».

Евраев рассказал, что в области открываются новые рестораны и отели, а сам регион позиционируется как центр туристического маршрута «Золотое кольцо».

«У нас всё открывается: и рестораны, и отели. Мы — столица Золотого кольца», — заявил губернатор.

Гостиницы и рестораны в регионе, по его словам, заполнены, а на улицах — большое количество молодежи.

«В три часа ночи выйдете на улицу — там тысячи людей будут гулять, отдыхать, петь, танцевать прямо на улице», — заявил Евраев.

Он также отметил, что регион регулярно проводит крупные событийные мероприятия — фестивали и концерты.

«У нас такой прямо праздник-праздник, несмотря на всю сложность, несмотря на все задачи, которые перед нами стоят», — сообщил губернатор.

Ранее в том же интервью Евраев рассказал о состоянии экономики региона, объеме привлеченных инвестиций и социальной политике.