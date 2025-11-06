Правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы объявило о решении уйти в отставку. По словам главы кабмина, он передаст заявление об этом президенту страны Петру Павелу в среду, 6 ноября, в 16:00 по местному времени (в 18:00 по Москве). Смена правительства будет плановой — по итогам недавних выборов в парламент.

Согласно конституции Чехии, глава государства должен принять отставку, однако министры продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.

3-4 октября в Чехии прошли парламентские выборы, по итогам которых победило оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан»). Его возглавляет Андрей Бабиш. Как ожидается, он и станет новым премьер-министром Чехии, который сформирует следующий кабмин.

В начале ноября ANO подписало соглашение о создании правительственной коалиции с SPD («Свобода и прямая демократия») и Motorist («Автомобилисты»).

5 ноября спикером нижней палаты парламента стал председатель SPD Томио Окамура.

Бабиша, который уже занимал премьерский пост, прозвали «чешским Трампом». Он и сам называет себя «трампистом» и союзником венгерского премьера Виктора Орбана.