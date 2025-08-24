Премьер-министр Канады Марк Карни заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что поддерживает призывы Киева к надежным гарантиям безопасности как части любого мирного соглашения и не исключает отправки канадских войск в качестве миротворческого контингента в рамках обеспечения таких гарантий.

С таким заявлением канадский премьер выступил в Киеве, куда прибыл с официальным визитом в День независимости Украины. Это первый приезд Карни в страну после вступления в должность главы правительства в марте 2025 года. Он присоединился к Зеленскому на торжественной церемонии на Софийской площади в центре украинской столицы, где также присутствовал спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлогг.

В своем выступлении на этом мероприятии Зеленский заявил, что будущие гарантии безопасности в рамках потенциального мирного соглашения должны быть максимально приближены к ст. 5 Устава НАТО, которая приравнивает нападение на одно государство альянса к нападению на всех.

Карни поддержал призывы Украины к международному участию в обеспечении гарантий безопасности.

«По мнению Канады, нереалистично, чтобы единственной гарантией безопасности могла быть мощь Вооружённых сил Украины… которую необходимо поддерживать и укреплять», — заявил он на их совместной пресс-конференции.

На той же пресс-конференции Зеленский прокомментировал статью The Wall Street Journal о том, что Пентагон с весны запрещает ВСУ наносить удары вглубь российской территории американскими дальнобойными ракетами. По словам президента Украины, Киев пользуется для этого боеприпасами собственного производства и поэтому не согласовывает такие атаки с Вашингтоном.

Кроме того, канадский премьер и украинский лидер подписали соглашение о совместном производстве беспилотников, после чего Карни объявил, что в сентябре Украина получит более 1 млрд канадских долларов ($723 млн) в виде военной помощи в рамках ранее анонсированного пакета.

Зеленский со словами «Нам нужен мир» вручил Келлоггу украинскую государственную награду — орден Ярослава Мудрого в кожаном футляре. Позже в тот же день спецпредставитель Трампа встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, которая потом сообщила журналистам, что они обсудили украинско-американское соглашение о добыче полезных ископаемых и вопросы гарантий безопасности.