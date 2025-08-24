Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев давно не согласовывает с Вашингтоном вопрос ударов по целям в России, потому что у ВСУ есть свое оружие. Так он прокомментировал статью Wall Street Journal о том, что Пентагон блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории.

«Мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. Мы в последнее время не обсуждаем с США такие моменты. Когда-то это было. Вы помните разные сигналы на наши ответные удары после их атак по нашей энергетике. Это было очень давно. Сегодня мы даже об этом не вспоминаем», — сказал Зеленский.

По данным WSJ, Пентагон в этом году ввел процедуру одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям на российской территории.

Газета пишет, что речь, в частности, идет об ATACMS и британско-французских крылатых ракетах Storm Shadow, которые получают данные для наведения на цель от США.

Источники издания сообщили, что Киев минимум один раз запрашивал у Вашингтона разрешение нанести удар ATACMS вглубь России, но получил отказ.

По информации источников WSJ, у ВСУ «остался небольшой запас» ATACMS. При этом Киев, отмечается в статье, разработал «собственное дальнобойное оружие», в первую очередь, беспилотники.

Вместе с тем газета пишет, что США одобрили продажу Украине 3350 авиационных ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition. По информации собеседников издания, их дальность составляет от 240 до 450 км, но их применение в любом случае требует согласования с Пентагоном. Киев должен получить ракеты примерно через шесть недель.