Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов перед смертью провел больше двух недель в коме, пишут SHOT, Daily Storm и «СтарХит». Как сообщается, 11 октября 40-летнего актера в тяжелом состоянии увезли в больницу и провели операцию.

«Мог за руку взять жену»

Роман Попов умер днем 28 октября в Йошкар-Оле, где он проходил лечение, сообщает Mash. Как указывает ГТРК «Марий Эл», артист родился в украинском Конотопе, но его семья позднее перебралась в Россию. В свою очередь подруга семьи актера Наталья сообщила ТАСС, что он умер в больнице в подмосковном Красногорске. У Романа остались жена и трое детей.

По утверждению SHOT, после госпитализации в первой половине октября Попов так и не вышел из комы. В то же время, по данным «СтарХита», актер вышел из комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а затем у него отказали органы.

Подруга семьи Попова Наталья подтвердила ТАСС, что артист перед смертью был подключен к аппарату ИВЛ. При этом, по ее словам, он не находился в коме.

«Он лежал на ИВЛ, не в лучшем состоянии, но он реагировал, открывал глаза, мог за руку взять жену. Я не знаю, почему пишут, что он был в коме. У него была ремиссия, и его готовились перевозить в другую больницу на реабилитацию», — сообщила собеседница агентства.

В последние дни Роман шел на поправку, но перенес две операции на желудке, рассказала Наталья. «В принципе, даже онкология уже отошла», — отметила она.

Точная причина смерти еще неизвестна, родственники ждут заключения врачей, добавила Наталья. Она добавила, что у актера отказали все органы, предположительно, вследствие химиотерапии.

Похороны Попова состоятся, ориентировочно, 1-2 ноября, место пока неизвестно.

Проблемы из-за химиотерапии после рецидива рака

По сведениям «СтарХита», Попову, у которого был рецидив рака мозга, в октябре сделали операцию «из-за прободной язвы желудка». Издание поясняет, что проблемы с разными органами у него начались на фоне химиотерапии.

Сам Роман в последний раз публично обратился к поклонникам и подписчикам в соцсетях 5 сентября. Он записал видео, в котором рассказал, что проходит очередную химиотерапию, а также поблагодарил людей за собранные деньги на вторую часть лечения, назвав тех, кто ему помог, «суперсилой». Артист пообещал держать всех в курсе и призвал «не унывать». Пост в телеграме собрал несколько тысяч реакций.

До этого Попов попросил подписчиков о финансовой помощи на лечение от рецидива рака головного мозга. Тогда он рассказал, что ему впервые поставили диагноз в 2018 году, который он смог победить в 2019-м с помощью друзей, коллег и продюсеров, которые собрали деньги на лечение.

«Но случился рецидив. Семь лет спустя вернулся диагноз и не один, а с осложнениями», — поделился актер.

Он сообщил, что у него повреждены синапсы, отвечающие за зрение и слух.

«Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать и очень хочется жить», — сказал тогда Роман.

Актер добавил, что надеется продолжить съемки уже в ближайшие пару месяцев.

«Но пока что я достаточно несамостоятельный. Хожу с помощью, ем с помощью, в общем, всё с помощью. Мир не без добрых людей», — подытожил артист.

«Тяжело объяснить»: борьба с болезнью

В июне «СтарХит» написал, что у Попова случился «судорожный приступ». Сам Роман уточнил в разговоре с изданием, что «болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени».

Астроцитома — это опухоль, представленная астроцитами (клетками звездчатой формы, которые поддерживают нейроны), которая может образоваться в больших полушариях мозга, мозжечке, стволе головного мозга и спинном мозге. Всего различают четыре степени астроцитомы, третья и четвертая относятся к высокой степени злокачественности.

В феврале 2025 года Попов отметил 40-летие на съемочной площадке фильма «Несвятая Валентина», пишет SHOT. Продюсер картины рассказала каналу, что Роман никогда не жаловался на плохое самочувствие и работал с удовольствием.

По данным «СтарХита» при первом обнаружении рака в 2018 году актеру провели сложную операцию стоимостью €55 тыс. Затем он проходил противосудорожную терапию, которую прекратил лишь в 2021 году.

После излечения Попов сам стал помогать людям в борьбе с астроцитомой — благодаря, в том числе, его поддержке выздоровели как минимум 70 человек, писало издание.

В 2022 году в программе «Звезды сошлись» на НТВ Роман рассказал, что из-за болезни похудел на 40 кг. Он вспоминал, что в 2018 году прошел процедуру МРТ после того, как за день перенес три эпилептических припадка. В результате обследования и обнаружилась опухоль. Подтверждение диагноза актер получил в Германии.

Попов долго скрывал свой диагноз от публики, пояснив, что опасался злой реакции.

«Боялся зрителей, поклонников. Люди то разные, бывают злые. Боялся реакции, поэтому никому не говорил. Об этом знали семья, близкие и коллеги по цеху. Потому что очень тяжело объяснить, что мне нужен парик и больше времени на грим, чтобы закрыть шрам после операции», — сказал он.

Тогда же Попов поведал, что после выздоровления в конце 2019 года купил в рассрочку трехэтажный таунхаус в ближнем Подмосковье за 14 млн рублей.

Узнав о рецидиве болезни, семья выставила дом на продажу, чтобы оплатить его лечение, но покупатели так и не нашлись, пишет SHOT. Как утверждает канал, таунхаус площадью более 300 кв. м в Красногорске Поповы пытались продать с середины июля. С тех пор цена снизилась с 54 млн до 52 млн рублей.

Последние киноработы Попова

В производстве сейчас находятся пять проектов с участием Романа Попова — два сериала и три фильма. В сериале «Большой человек» актер снялся в главной роли. Режиссер проекта Феликс Герчиков назвал его смерть большой утратой для команды и всех, кто был с ним знаком, отметив, что Роман всегда был добрым и позитивным человеком и отличным артистом.

Один из продюсеров сериала «Полицейский с Рублевки» Андрей Семенов в разговоре с Daily Storm заявил, что известие о смерти Попова шокировало его.

«Я просто ошарашен… Остались самые теплые чувства от работы с Ромой. Это наш с ним первый крупный проект — «Полицейский с Рублевки». <…> Рома был большой, добрый и простой человек. Это такой, не знаю, можно ли так сказать, взрослый ребенок. От него не исходило негатива, а наоборот, было какое-то озорство», — сказал он.

Семенов также рассказал, что команда, работавшая над сериалом, помогала Роману справиться с депрессией после операции: «На первом этапе, когда он вылечился, мы его ругали. Потому что Рома не соблюдал режим, не хотел гулять. У него была депрессия послеоперационная. Мы записывали мотивирующие видео, чтобы воодушевить его. Это было немножко по-детски, но тем не менее сработало».

Режиссер сериала «Детективное агентство Мухича» с участием Попова Алексей Зотов в беседе с «Постньюс» отметил, что актер всегда умел находить юмор даже в сложных ситуациях.

«Мы работали с Ромой на трех проектах. <…> В любой ситуации он мог найти юмор, все перевести в комедию и на съемочной площадке, и в работе. Это человек, который максимально жил в этом позитиве, максимально жил в юморе», — рассказал он.

Александр Самойленко, который снимался с Поповым в комедии «Каникулы президента», тоже вспоминает Романа как «веселого, очень приятного» человека. Он признался, что виделся с актером всего пару раз.

«Моя жена с ним общалась. 40 лет, что это такое вообще? То, что жена про него рассказывала, был очень позитивный, на подъеме, очень трогательный, даже по лицу видно, что был замечательным», — сказал Самойленко «Абзацу».

Актриса и продюсер Юлия Егерева, которая сыграла с Поповым в фильме «УничтоЖанна», рассказала, что он всегда приходил подготовленным и работал, «превозмогая боль».

«Профессионал. <…> По-доброму злился, когда текст быстро менялся, потому что считал, что недостаточно будет подготовлен. Очень добрый», — сказала она.

Роман меньше месяца не дожил до премьеры новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу», в котором у него эпизодическая роль, рассказал Daily Storm режиссер картины Кирилл Кузин. «Он всего в одной сцене снимался, поэтому рассказать о работе с ним особо нечего. У Попова был эпизод в фильме на 20 секунд. <…> Мы с ним вообще как с человеком не пообщались за время съемок», — поделился собеседник издания.