В афганской провинции Герат в результате столкновения автобуса с мотоциклом и грузовиком погиб 71 человек, среди которых было 17 детей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя местной администрации Ахмадуллу Муттаки.

На своей странице в X Муттаки сообщал, что на месте аварии работают пожарные.

Al Jazeera уточняет, что в автобусе находились беженцы, недавно депортированные из Ирана. Представитель провинции Мохаммад Юсуф Саиди сообщил AFP, что все пассажиры сели в автобус в Ислам-Кале, пограничном пункте пропуска.

По данным местной полиции, причиной аварии стали «превышение скорости и халатность» водителя автобуса.

«Инцидент произошел на следующий день после того, как министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени объявил, что к марту следующего года еще 800 тыс. человек должны будут покинуть страну», — сообщает Al Jazeera.

Телекомпания поясняет, что аварии в Афганистане происходят часто из-за плохого качества дорог после десятилетий войны, опасного вождения на автомагистралях и отсутствия регулирования.

По данным издания, каждый год конфликты, преследования, нищета и высокий уровень безработицы вынуждают множество афганцев пересекать 300-километровую границу с Ираном без документов. Многие работают на низкооплачиваемых работах в крупных городах.

