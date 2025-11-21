Бороться с мошенниками, обманывающими банковских клиентов, тяжело, поскольку злоумышленники часто находятся за границей. Кроме того, финансовая грамотность россиян «оставляет желать лучшего». Такое мнение председатель совета директоров и президент «Альфа-банка» Олег Сысуев высказал в специальном интервью RTVI.

«Есть существенное уменьшение подобного рода кейсов, но вот окончательно решить эту проблему пока не удается», — сказал Сысуев.

По его словам, в мошенничество инвестируются огромные людские и материальные ресурсы.

«Мошенничество во многом находится за границами Российской Федерации, и вести эффективную борьбу весьма тяжело», — отметил президент «Альфа-банка».

Он также заявил о недостаточной грамотности граждан в этом вопросе.

«К сожалению, грамотность нашего народонаселения в этом смысле оставляет желать лучшего. И мы знаем, что много очень известных людей, казалось бы, перегруженных интеллектом, опытом жизненным, попадают в эти ловушки социальной инженерии. Это очень комплексный, очень сложный вопрос. Безусловно, мы вместе с нашими партнерами по телекоммуникационному бизнесу стараемся решать эти проблемы», — добавил Сысуев.

На вопрос, каковы объемы хищения мошенниками у клиентов «Альфа-банка», Сысуев ответил, что эти цифры «весьма и весьма маргинальны».

Цифры и факты

13 ноября Центробанк сообщил, что в третьем квартале 2025 года банки отразили 28,5 млн попыток совершения мошеннических операций.

Злоумышленникам удалось совершить 460,1 тыс. мошеннических операций, что на 51% больше среднего значения за последние четыре квартала. При этом объем хищений практически не изменился и составил 8,2 млрд рублей.

Центробанк инициировал блокировку 17,3 тыс. телефонных номеров и 7,8 тыс. интернет-ресурсов, принадлежащих злоумышленникам.

«Люди все чаще сообщают в банки о хищении даже небольших сумм», — подчеркнул ЦБ и напомнил, что с октября крупные банки обязаны иметь специальный сервис, который позволяет пострадавшим клиентам оперативно информировать о мошеннической операции.

Один из громких случаев мошенничества связан с певицей Ларисой Долиной. Как утверждает артистка, в 2024 году мошенники, выдав себя за сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, убедили ее в том, что некие преступники хотят похитить ее деньги и взять кредит под залог квартиры.

Мошенники уговорили Долину поучаствовать в «спецоперации» по поимке преступников, перевести сбережения на «безопасные счета» и продать недвижимость. В результате аферы певица лишилась 175 млн руб. и права собственности на квартиру рыночной стоимостью 138 млн руб.

Поняв, что стала жертвой обмана, Долина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, арестованы четверо обвиняемых. Суд также признал недействительной сделку по продаже квартиры Долиной. Покупательница Полина Лурье пытается обжаловать это решение.