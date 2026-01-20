Президент Чехии Петр Павел заявил, что возможная продажа Украине четырех самолетов L-159 не подорвет обороноспособность страны, и раскритиковал правительство за отказ рассматривать эту сделку. По его словам, Чехия в этом вопросе демонстрирует скорее эгоизм, чем солидарность. Об этом сообщает газета Lidove noviny.

В понедельник правящая коалиция обсудила предложение президента. Премьер-министр Андрей Бабиш после заседания правительства сообщил, что решение о продаже принято не было. По его словам, министр обороны Яромир Зуна заявил, что самолеты задействованы в системе обороны Чехии и не подлежат продаже, поскольку срок их эксплуатации рассчитан до 2040 года.

«Боюсь, что этим решением мы приближаемся скорее к эгоизму, чем к солидарности», — заявил Петр Павел. Он отметил, что передача четырех самолетов из 24, находящихся в распоряжении чешских военных, является приемлемым риском в рамках помощи Украине.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка, в свою очередь, раскритиковал президента за публичные заявления о возможных поставках самолетов Киеву. По его словам, такие переговоры не входят в компетенцию главы государства. Как пишет издание Idnes, Мацинка сравнил поведение президента с «слоном в посудной лавке».

Ранее, во время визита в Украину, Петр Павел заявил о готовности продать несколько самолетов для борьбы с беспилотниками. «Чешская Республика может в относительно короткие сроки предоставить несколько средних боевых самолетов, весьма эффективных в борьбе с беспилотниками», — сказал он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

L-159 — лёгкий многоцелевой штурмовик, созданный на базе L-59 и является дальнейшим развитием L-39 Albatros. Разработчик — Aero Vodochody (Чехия).