Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо будет находиться с государственным визитом в России с 28 апреля по 2 мая. Об этом сообщает корреспондент издания «Африканская инициатива» в Браззавиле.

Конголезский лидер проведет переговоры с Владимиром Путиным в Кремле и посетит Санкт-Петербург. Это первый официальный госвизит Сассу-Нгессо после переизбрания.

В состав делегации вошли министр обороны, глава МИД, министры сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и международного сотрудничества, сообщает «Африканская инициатива»

Переговоры в Кремле запланированы на 29 апреля. В повестке — двустороннее сотрудничество, в том числе совместные энергетические проекты. Среди приоритетных направлений — строительство нефтепровода протяженностью более 1000 км с выходом к Атлантическому океану на севере Конго. Проект обсуждался во время недавнего визита вице-премьера Александра Новака в Браззавиль, куда тот прибыл на инаугурацию конголезского президента от имени Путина.