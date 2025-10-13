Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну на французском военном самолете, передает Reuters со ссылкой на источники. Эвакуация произошла на фоне «революции зумеров», которая началась 25 сентября.

Лидер оппозиции в парламенте Ситени Рандрианасолониайко рассказал Reuters, что Андри Радзуэлина вылетел из Мадагаскара 12 октября, однако его местоположение пока неизвестно. По словам чиновника, эту информацию подтвердила администрация президента. Ранее ее представители сообщали, что вечером 13 октября глава Мадагаскара выступит с обращением к гражданам.

Собеседник Reuters уточнил, что Радзуэлина решил покинуть страну после того, как к протестующим присоединились армейские подразделения. По утверждению источника радио RFI, эвакуация Радзуэлины была согласована с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. При этом французские власти заявили, что не будут вмешиваться во внутренний кризис на Мадагаскаре.

RFI отмечает, что вместе с Радзуэлиной страну покинули бывший премьер-министр Кристиан Нтсай и близкий соратник президента — бизнесмен Мами Раватоманга. Вечером 11 октября они вылетели на частном самолете на Маврикий.

«Президент должен уйти»

Протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября, большинство протестующих — молодые люди до 30 лет. Изначально митинги разгорелись из-за нехватки воды и электроэнергии, но позже активисты выразили недовольство экономической ситуацией в стране — коррупцией, плохим управлением и отсутствием базовых услуг.

29 сентября Радзуэлина распустил правительство, однако протестующие заявили, что этого недостаточно. Их требование — отставка президента и полная смена политической системы.

Как пишет Reuters, президент Мадагаскара казался «все более изолированным» после того, как потерял поддержку элитного подразделения CAPSAT, которое помогло ему прийти к власти во время госпереворота в 2009 году. Во время нынешних митингов CAPSAT присоединилось к протестующим, отказавшись стрелять по ним.

Кроме того, подразделение взяло на себя руководство мадагаскарской армией и назначило нового главнокомандующего. На фоне этого Радзуэлина заявил о попытке госпереворота со стороны членов CAPSAT.

12 октября около тысячи человек собрались на площади у мэрии в Антананариву, чтобы отпраздновать победу CAPSAT, отмечает RFI. По словам очевидца Reuters, 13 октября группировка военизированной жандармерии, поддерживающая протесты, взяла под свой контроль здание жандармерии на официальной церемонии в присутствии высокопоставленных правительственных чиновников.

В этот же день тысячи людей собрались в Антананариву, скандируя: «Президент должен уйти сейчас». 22-летний сотрудник отеля поделился с Reuters, что присоединился к протестам, потому что его месячной зарплаты в размере $67 еле хватает на еду.

«За 16 лет президент и его правительство не сделали ничего, кроме обогащения, в то время как люди остаются бедными. И молодежь, поколение Z, страдает больше всего», — сказал он.

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, с 25 сентября во время беспорядков на Мадагаскаре погибли как минимум 22 человека, около ста получили ранения.

МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, а уже находящимся на острове — избегать мест массового скопления людей.