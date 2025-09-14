Президент Польши Кароль Навроцкий санкционировал размещение дополнительных сил НАТО на территории страны в рамках операции «Восточный страж». Глава государства подписал 14 сентября соответствующее постановление.

Об этом сообщило Бюро национальной безопасности. Ведомство не приводит подробностей постановления, ссылаясь на секретность данных.

В официальном заявлении уточняется, что подписанный документ предусматривает размещение контингента войск стран-участниц альянса для усиления оборонного потенциала Польши.

Операция альянса, стартовавшая в пятницу, 12 сентября, направлена на «укрепление обороноспособности восточного фланга НАТО». Решение было принято в ответ на недавний инцидент с проникновением ударных беспилотников в воздушное пространство Польши. Власти страны заявили тогда, что дроны запущены российской стороной.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский 14 сентября в интервью The Guardian назвал БПЛА «пустышками», сообщив, что взрывчатки в них не было.