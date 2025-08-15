Президент Сербии Александар Вучич обвинил участников прошедшей в ночь на 14 августа акции протеста в Нови-Саде в попытке сжечь заживо людей, которые находились в офисе правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом Вучич заявил в интервью телеканалу Informer TV.

«Вы можете себе представить, что они тогда сделали бы с людьми, которые находились внутри. Было бы 300 сгоревших заживо человек!» — сказал глава государства.

Вучич подчеркнул, что «теперь всем совершенно ясно, с кем мы имеем дело и что они никогда не хотели мира, все это время речь шла только о насилии».

Протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года. Поводом для них стал инцидент на железнодорожном вокзале в Нови-Саде: 16 человек погибли в результате обрушения бетонного козырька. После истечения срока ультиматума, который активисты выдвинули президенту, в конце июня началась новая волна протестов. Участники потребовали, чтобы Вучич подал в отставку и назначил дату досрочных парламентских выборов.

По данным главы МВД Сербии Ивица Дачича, 42 полицейских, в том числе 26 в Белграде, пострадали во время массовых беспорядков на митингах по всей стране. Ведомство отмечает, что задержаны были 37 человек.

Наиболее разрушительные инциденты произошли в Нови-Саде, там разгромили помещения СПП в нескольких местах.

Дачич отметил, что это одно из самых жестоких нападений на полицию за последние годы. По его словам, у нападавших были камни, металлические прутья, палки и пиротехника.

Кроме того, в ночь на 14 августа были совершены нападения на офисы правящей СПП и Социалистической партии в нескольких городах, ранения получили 27 полицейских и более 80 гражданских лиц, главным образом сторонников СПП.

МВД также сообщал о пяти поврежденных служебных машинах и 22 единицах оборудования. В Нови-Саде, как отмечает ведомство, около 100 человек атаковали бойцов спецподразделения «Кобра».