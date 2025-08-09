На свадебном застолье в селе Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай зарезали мужчину, задержан 74-летний подозреваемый, сообщило 9 августа управление Следственного комитета (СК) по региону. По данным «Новостей Горного Алтая», погибший — президент местной Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Алексей Калбуков.

Как сообщает СК, убийство произошло вечером 7 августа. По предварительным данным следствия, у 74-летнего подозреваемого, который был пьян, возник конфликт с другим участником застолья, сидевшим за столом. Пожилой мужчина подошел к нему и ударил его ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение. На месте происшествия следователи изъяли нож и другие «следоносители», по ним назначены судебные экспертизы.

В отношении подозрвеаемого возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК, до 15 лет лишения свободы).

Погибший — президент Федерации смешанных боевых единоборств Республики Алтай, основатель и директор бойцовского клуба «АК-КЕМ», пишут «Новости Горного Алтая». По данным портала, мужчину похоронили 9 августа.