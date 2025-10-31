Украина столкнулась с «жесточайшим финансовым кризисом» и рискует остаться без денег к концу февраля, если ничего не изменится. Такую оценку представил журнал The Economist, назвав ситуацию «стремительным приближением к краю обрыва».

Такой сценарий выглядит особенно реалистично на фоне прекращения финансовой поддержки Украины со стороны США по решению президента Дональда Трампа, указывает издание. В качестве факторов оно также называет тающие надежды на договоренность о прекращении огня и продолжение атак российских беспилотников, которые «крушат энергосистему Украины».

На четвертом году боевых действий военные расходы Украины «огромны», пишет журнал. Согласно его данным, к концу нынешнего года размер оборонного бюджета страны, а также сумма западных поставок оружия вместе с военными грантами составят в общей сложности около $360 млрд.

«В этом году на военные нужды потребуется $100—110 млрд долларов — это крупнейшая сумма на сегодняшний день, эквивалентная примерно половине ВВП Украины», — говорится в статье.

Помимо того, что Киев остался без американской помощи, он лишается второго ключевого источника финансирования — государственных заимствований, констатирует The Economist. Как он поясняет, Украина «уже взяла в долг столько, сколько ей в принципе способны дать взаймы», а ее госдолг в доле от ВВП удвоился с довоенных времен и на сегодня составляет 110%.

Таким образом, у Киева остается лишь один весомый источник финансирования — это Европа, продолжает издание. Оно подсчитало, что еще четыре года военных действий на Украине обойдутся Европе в $390 млрд — это сумма оружейных поставок плюс реальных денег для покрытия бюджетного дефицита страны, который сейчас составляет пятую часть ВВП.

The Economist пишет, что часть этих средств могли бы обеспечить замороженные российские активы в сумме $163 млрд, которые хранятся в главном депозитарии ЕС в Брюсселе. Однако лидеры Евросоюза пока не могут договориться об их использовании — очередная попытка провалилась 23 октября, при этом Бельгия же и выступает главной противницей плана.

В этих условиях, как считает журнал, для Европы «было бы оправдано некое совместное заимствование», например через коллективный выпуск облигаций ЕС. В Москве неоднократно выступали с осуждением любой помощи Украине со стороны, как финансовой, так и оружейной.