По словам вице- премьера Казахстана Каната Бозумбаева, расследование обстоятельств авиакатастрофы “находится на завершающей стадии”. Для окончательных выводов Минтрансу необходимо лишь дождаться заключения от “лицензиаров или владельцев различных технологий и аэронавигационных приборов”. Это произойдет до конца 2025 года или в начале следующего года, отметил заместитель премьер -министра.

Интересно, что летом этого года чиновник связывал задержку с окончательными выводами о причинах авиакатастрофы с иными причинам. Тогда речь шла о том, что все зависит от экспертиз о характере и причинах повреждений самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение в Казахстане. И выводы появятся после получения результатов взрывотехнической и криминалистической экспертиз — ими занимается Генпрокуратуры республики.

«Осколки внешних объектов находились в фюзеляже. Они полностью изъяты следственно-оперативной группой, направлены в Генеральную прокуратуру Казахстана на взрывотехническую и криминалистическую экспертизу. Мы ждем их завершения и на этой базе можно сделать вывод, что же произошло», — сообщил тогда Канат Бозумбаев. Он подчеркивал “ мы знаем, когда борт получил повреждение, но не знаем — чем. Чтобы ответить — чем, нужен результат этих двух экспертиз по линии правоохранительных органов». На этот раз Бозумбаев не акцентировал внимания на исследовании, лишь отметив что “у Генпрокуратуры есть подвижки”.

Самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с 67 пассажирами на борту, следовавший маршрутом Баку-Грозный, потерпел крушение при посадке 25 декабря 2024 года в Казахстане возле города Актау. В результате аварии погибли 38 человек, 29 были госпитализированы.

Авария стала катализатором беспрецедентного охлаждения отношений между Азербайджаном и Россией. Кризис ознаменовался выступлениями азербайджанского президента Ильхама Алиева в поддержку Украины и арестами российских граждан. Он завершился лишь после встречи лидеров двух стран, перед этим, как отмечал RTVI, Россия передала властям Азербайджана план госпереворота, который планировал бывший глава президентской администрации, один из самых влиятельных политиков страны — Рамиз Мехтиев.

А президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана признал, что самолет азербайджанской авиакомпании получил повреждение в результате действий российской ПВО, которая отражала в этот момент налет украинских беспилотников.

Выпущенные для их нейтрализации две ракеты не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него и, вероятнее всего, повреждения были нанесены обломками этих ракет, а не их боевыми элементами, пояснил Путин. Он также сообщил, что экипажу предлагали совершить посадку в Махачкале, но он принял решение следовать в аэропорт базирования в Баку, а затем — на запасной аэродром в Актау.

Так как самолет потерпел крушение при попытке его посадить, то один из главных невыясненных вопросов расследования — почему пилоты выбрали вариант ухода в казахский Актау, вместо аэродрома Махачкалы, который находился гораздо ближе.