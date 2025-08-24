Решение вывести войска из Донбасса — это «пилюля с ядом», но Украине придется ее принять. Об этом, как пишет New York Times, заявил экс-глава украинского МИД Вадим Пристайко.

«Это пилюля с ядом. Украине придется ее проглотить, а потом посмотрим, как она это переварит», — сказал дипломат.

Схожую позицию в разговоре с изданием выразил бывший политический советник Евросоюза в Киеве Балаж Ярабик. Он заявил, что украинская сторона, возможно, достигла той точки, когда она может согласиться на уступку территорий «в обмен на мирное соглашение, которое принесет Украине западные гарантии безопасности».

«Если взамен ей придется потерять Донбасс, то я думаю, что так и будет», — сказал бывший евродипломат.

При этом, как уточняет NYT, президент Украины Владимир Зеленский в непростой ситуации: большинство украинцев выступают против уступки каких-либо территорий России, а Конституция страны запрещает такую ​​передачу.

Таким образом, Зеленскому придется либо навлечь гнев граждан, либо президента США Дональда Трампа, считает газета. Сам украинский лидер заявляет, что будет обсуждать вопрос территорий только со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Бывшие украинские чиновники и политологи считают, что Зеленский сможет убедить граждан поддержать это решение только одним путем — если у Украины будут гарантии безопасности, которые будут подкреплены обязательствами США.

«Но гарантии должны быть прочными, например, с использованием европейского контингента и американской авиационной поддержки», — говорится в тексте.

Украинский исследователь Максим Скрипченко заявил NYT, что Белый дом искренне считает такую сделку для Киева выгодной, так как Донбасс, по мнению американской стороны, скоро будет весь под контролем России, и «тогда у Украины не будет козырей для дальнейших переговоров».

21 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что территориальные претензии России, включающие участки, находящиеся под контролем Киева, являются одним из центральных вопросов на переговорах о завершении конфликта, наряду с разработкой гарантий безопасности для Украины.

По данным Financial Times, Зеленский потенциально готов зафиксировать нынешнюю линию фронта, однако категорически отвергает вывод украинских войск из Донбасса. Требование о выводе ВСУ из этого региона, как сообщало Reuters, ранее было озвучено президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров с Трампом на Аляске.