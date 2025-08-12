Киев не собирается выводить войска из Донбасса, потому что никто ему не предоставил гарантий безопасности, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он добавил, что если ВСУ выйдут из региона, то начнется «третья война».

Он сообщил журналистам, что во время разговора с президентом США к ним подключился спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Тот, по его словам, заявил, что Россия готова как минимум к прекращению огня, и что должны быть «территориальные уступки по обе стороны».

«И что, наверное, Путин хочет, чтобы мы вышли из Донбасса. То есть, это звучало не так, что это Америка хочет, чтобы мы вышли», — сказал он.

Зеленский заявил, что «не готов обсуждать территории Украины, поскольку это исключительно вопрос нашей Конституции».

«Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем это сделать. <…> Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — считает Зеленский.

По его мнению, если Украина уступит Донбасс, то для России «появится путь на Запорожскую, и на Днепропетровскую» области.

«И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство — это что, частная собственность? 30% Донецкой области — это что, моя частная собственность? Или ваша? Или кого-нибудь? Обмен территорий — это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины, нашего суверенного государства и нашего народа», — заявил Зеленский.

Украинский лидер признался, что Киев «боится» того, что российский президент Владимир Путин во время встречи с Трампом может сказать: «Пусть Зеленский выводит свои войска из Донбасса, тогда будет, например, ceasefire [прекращение огня]».

«Мы услышим детали этого и что-нибудь ответим. И Трамп может сказать, например: “Украинцам придется это сделать”. Или Трамп на встрече скажет Путину, что “вопрос территорий мы решать будем втроем”. Или что вопрос территорий “вы будете решать без меня”», — сообщил Зеленский.

Он выразил уверенность, что если Киев откажется от такого предложения, что США могут ввести санкции против России и Украины, а снять их только после решения территориального вопроса.

Зеленский подчеркнул, что Украина не может покинуть Донбасс в том числе потому, что ей не предлагаются никакие гарантии безопасности. По его мнению, Россия стремится «уничтожить Украину».

«А какие гарантии безопасности? Выйти из Донецкой области? А в чем компромисс? Мы будем в НАТО? В ЕС? <…> На мой взгляд, любой вопрос территорий не может быть оторван от гарантий безопасности», — отметил он.

Также украинский лидер прокомментировал информацию о том, что Украина готова уступить территории России.

«Telegraph написал, что я готов к обмену территорий. Я с Telegraph не общался. Но я достаточно опытный человек, чтобы понимать, как готовится информационное поле. Забрасывается: “Готова ли Украина обменять…”. Затем смотрят реакции тех или иных людей, гражданского общества, блогеров, журналистов, населения. Просто готовится соответствующая информационная почва», — заявил глава государства.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), 6 августа президент России на встрече с Уиткоффом в Кремле представил «масштабное предложение» по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Как утверждают источники издания, Путин заявил, что согласится на прекращение огня, если Украина выведет войска из Донбасса.

8 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Москва и Вашингтон прорабатывают соглашение, согласно которому Россия получит контроль над Донбассом и Крымом, а российская сторона в свою очередь прекратит наступление в Запорожской и Херсонской областях вдоль нынешней линии фронта.

Немецкий таблоид Bild сообщил, что Уиткофф на встрече с Путиным мог неправильно понять позицию Москвы. Источники издания утверждают, что Россия настаивает на «мирном отступлении» украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, в то время как американский дипломат мог истолковать это требование как «мирный уход» российских сил из этих регионов.