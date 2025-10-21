Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, который дает возможность присваивать статус ветерана боевых действий участникам военной операции на Украине из числа бывших заключенных, в том числе военнослужащим штурмового подразделения «Шторм Z». Закон, разработанный правительством России, поддержали единогласно 406 депутатов, передает корреспондент RTVI.

Сейчас штурмовики-добровольцы из числа бывших заключенных сталкиваются со сложностями при получении статуса ветерана и полагающихся по нему льгот — они не заключали контракта с Минобороны, а воевали в рамках срочных соглашений от месяца до полугода.

Закон позволит получить статус ветерана или инвалида боевых действий участникам СВО, заключившим с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года соглашения с Минобороны о пребывании в специальных формированиях и выполнявшим боевые задачи в ходе военной операции.

Заместитель министра обороны Анна Цивилева во время обсуждения законопроекта в первом чтении в сентябре отметила, что военнослужащие, ушедшие на СВО из мест лишения свободы — это последняя категория, на которую не распространялись льготы. Она пояснила, что статус ветерана получат заключившие соглашения до сентября 2023 года, а также «те, кто вернулся сейчас уже домой или продлил контракт».

Принятие закона «будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО», говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Сейчас федеральным законом «О ветеранах» предусмотрено присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования или заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы, в ходе СВО.

В марте решить вопрос со статусом участников подразделения поручил президент Владимир Путин.