Правительство России утвердило перечень из 11 территорий, прилегающих к зоне проведения военной операции на Украине, участники обороны которых наделяются правом на статус ветеранов боевых действий. Распоряжение об этом подписано и опубликовано на сайте кабмина.

«В числе таких территорий — Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик», — перечислено в сообщении пресс-службы правительства.

Там напомнили, что в апреле этого года президент Владимир Путин утвердил новую редакцию федерального закона «О ветеранах», которая приравняла к ветеранам боевых действий бойцов в Курской области, отражавших вторжение ВСУ. Право на получение такого статуса получили не только военнослужащие российской армии, но и участники добровольческих формирований, а также сотрудники силовых структур.

В новой редакции закона также указано, что правом на статус ветеранов боевых действий наделяются те же категории бойцов на территориях из перечня, ныне утвержденного правительством.

Кроме того, военнослужащие и участники добровольческих формирований, ставшие инвалидами вследствие полученных ранений, контузий и увечий, приравниваются к инвалидам боевых действий.

Как заявил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин, статусы ветерана и инвалида боевых действий позволят бойцам, отражавшим нападение на Курскую область и атаки ВСУ на других прилегающих территориях получать дополнительные выплаты и другие меры социальной поддержки.

В июле глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова сообщила RTVI, что всех в ДНР и ЛНР, кто «защищали нашу родину» еще до начала военной операции в 2022 году, хотят уравнять в правах на военную пенсию. По ее словам, депутаты прорабатывают этот вопрос. Она пояснила, что таких людей «очень много», они имеют статус ветеранов боевых действий, но из-за существующего «правового пробела» они не получают военную пенсию, так как по закону она положена только при наличии заключения военной врачебной комиссии (ВВК) о «военной травме».

«Но те, кто получили травмы до начала СВО и до вхождения [ДНР и ЛНР] в состав РФ, им на ВВК ставят не “военную травму”, а “увечье, полученное в связи с участием”. Что не дает право на военную пенсию, им назначается только гражданская пенсия по инвалидности (чуть более 7 тыс. рублей)», — сказала Лантратова.