Депутаты парламента Казахстана предложили считать публичное одобрение атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) пропагандой терроризма или госизменой. Соответствующее обращение они направили в Генпрокуратуру. Причины этого объяснил RTVI замглавы комитета по международным делам, обороне и безопасности нижней палаты парламента Айдос Сарым.

В депутатском запросе на имя Генпрокурора Казахстана и министра культуры и информации Айдос Сарым потребовал «дать правовую оценку действиям граждан, публично призывающих к нанесению ударов по критически важным для Казахстана инфраструктурным объектам».

Депутат также предложил «рассмотреть возможность квалификации данных действий по статье 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и статье 175 УК РК (государственная измена)».

Сарым напомнил, что в результате атаки украинских морских беспилотников на терминал КТК в районе Новороссийска выведено из строя выносное причальное устройство (ВПУ-2). Это поставило под угрозу экономическая безопасность страны, так как через этот терминал идет на экспорт 80% казахстанской нефти..

«Сокращение объемов транспортировки нефти влечет значительные экономические риски и убытки для страны. Годовая экспортная выручка, поступающая через КТК, составляет порядка 30 млрд долл. Из них треть направляется в Национальный фонд РК, формируя около 20% налоговых поступлений страны», — поясняется в запросе.

По мнению Айдоса Сарыма, текущая ситуация не только выявила внешние риски, но и «обнажила внутренние проблемы, требующие незамедлительного реагирования государственных органов».

«В социальных сетях появляются публикации граждан, открыто одобряющих и поддерживающих атаки на эту критически важную для государства инфраструктуру. Подобные действия явно выходят за рамки конституционного права на свободу слова и наносят прямой ущерб национальным интересам», — заявил депутат.

Ранее RTVI писал, что украинская атака на КТК вызвала раскол в казахстанском публичном пространстве. Так, депутат нижней палаты казахстанского парламента Ермурат Бапи заявил, что Казахстан не имеет права требовать от Украины компенсаций, а Киев может наносить, куда угодно и как угодно. Эта позиция получила определенную поддержку в казахстанских соцсетях и медийном сообществе.

«Это, слава богу, не была массовая волна. Назовем это так — проукраинские товарищи пытались соблюдать некий, скажем так, паритет. Но, тем не менее, такие горячие головы тоже были», — рассказал Айдос Сарым RTVI. Он отметил, что он лично был автором запроса, но потом к нему присоединились другие депутаты. Кроме того, этот вопрос обсуждался на заседании фракции правящей партии Amanat.

«Мы на фракции обсуждали этот вопрос и решили, что на самом деле мы дипломатически все вопросы можем решить. Но, тем не менее, в стране некая степень порядочности и лояльности должна быть», — сказал Сарым RTVI. По его словам, призывы «бомбить, атаковать казахские объекты, вызывают напряжение».

Депутат отметил, что «как бы кто ни относился к власти, но желать зла своим согражданам, пенсионерам, ученикам, врачам и так далее, это по меньшей мере глупо и находится за гранью».

«Когда некоторые отчаянные граждане пытаются даже на этом сыграть, вклиниваться в отношения между государствами, провоцировать, ухудшать и так далее, тем более, что они идут вопреки, скажем, национальным интересам, это вызывает серьезную обеспокоенность», — подчеркнул Айдос Сарым.

Депупат отметил, что смысл запроса был не в том, что «надо сейчас организовывать люстрации, но, по крайней мере, объяснить людям, что есть государство и определенные пределы».

«Условно говоря, в США, если кто-то призывал бы бомбить Перл-Харбор, наверное, это бы вызвало определенную реакцию госорганов. Кроме того, мы смотрим на мир и видим, что даже в очень демократичных странах сегодня происходят непростые» процессы», — пояснил Сарым.