В Станично-Луганском районе Луганской народной республике (ЛНР) спасатели пытаются ликвидировать природный пожар на площади 130 га, из-за которого сгорели уже около 100 строений. Об этом говорится в телеграм-канале МЧС.

«Обстановка осложняется жаркой и ветреной погодой, — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, из-за возгорания было эвакуировано 60 человек, пострадали 11. Подробности о состоянии пострадавших не приводятся.

В ведомстве рассказали, что угроза распространения огня сохраняется из-за сильного ветра.

«Для защиты соседних садовых товариществ силы и средства МЧС России рассредоточены на наиболее сложных участках. Местные службы обеспечивают подвоз воды», — сказано в телеграм-канале МЧС.

Огонь ликвидируют около 220 специалистов, в том числе волонтеры, а также 47 единиц техники.

Глава Станично-Луганского округа Альберт Зинченко накануне рассказал, что из-за пожаров в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. По его словам, в Станично-Луганском дворце культуры открыли штаб для помощи пострадавшим. Также были организованы автобусы для эвакуации людей и подвоз воды.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко говорила, что врачебная бригада дежурила на месте возгораний в районе Ольховских дач.

«Две женщины обратились за помощью с острой реакцией на стресс. Дежурство медиков будет продолжаться до полной ликвидации огня в дачных поселках», — отмечала она.