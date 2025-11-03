Вооруженное противостояние на Украине зашло в тупик, поэтому стороны конфликта должны начать переговоры во избежание дальнейших потерь, заявил в интервью BBC возглавляющий военный комитет НАТО бывший летчик ВМС Италии — адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«Пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней», — считает высокопоставленный представитель военного блока. Он также заверил, что НАТО «будет поддерживать Украину до того дня, когда мы сядем за стол переговоров ради долгосрочного мира».

«Альянс надежен, он зрелый, в нем есть сплоченность, которая является нашим центром тяжести. Альянс сильнее наших противников, и мы останемся с Украиной до того дня, когда наступит мир», — добавил Драгоне.

Отвечая на вопрос о готовности европейских стран продолжать оказание военной помощи Украине, адмирал подчеркнул важность того, что они «получили своего рода сигнал тревоги и теперь сами берут на себя ответственность за свою оборону». Особенно важно это, по словам Драгоне, для граничащих с Россией стран Балтии — Литвы, Эстонии и Латвии.

Главной потребностью и приоритетом НАТО в плане обороны адмирал назвал развитие противовоздушной обороны, систему которой, как он считает, необходимо модернизировать в соответствии с изменившимися реалиями. По словам Драгоне, в течение ближайших нескольких месяцев на восточных границах альянса будет сформирована «стена беспилотников».

«Командование по трансформации ОВС НАТО в Норфолке уже работает над этим. Мы запустили новое направление деятельности — Eastern Sentry, объединяющее все системы противовоздушной обороны, которые уже имеются на нашем восточном фланге», — сообщил высокопоставленный представитель военного блока.

Ранее иностранные СМИ сообщили, что Франция, Италия и Бельгия выступают против передачи Украине замороженных в Европе российских активов. Эти средства, между тем, необходимы Киеву как минимум как обеспечительная гарантия для получения многомиллиардного кредита от Международного валютного фонда. Говорившие с журналистами на условиях анонимности европейские дипломаты и чиновники выразили опасение по поводу того, что из-за противодействия Бельгии Украина не получит кредит МВФ и утратит возможность продолжать боевые действия в ближайшие два года.