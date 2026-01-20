Трубопроводные поставки нефти на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по итогам 2025 года снизились на 1,6% — до 228,34 млн тонн. Это минимальный показатель с 2010 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Argus.

С ноября по декабрь 2025 года российские НПЗ получили 85,9 млн тонн нефти против 90 млн тонн за аналогичный период 2024-го, утверждает источник «Коммерсанта». По его словам, в указанные месяцы чаще всего поступали сообщения об инцидентах на предприятиях, после чего они приостанавливали свою деятельность и уходили на внеплановые ремонты. На текущие показатели прокачки по трубе также влияют особенности и сложности планового ремонта оборудования на НПЗ, пояснил изданию управляющий партер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

По информации Argus, наиболее заметно сократились отгрузки нефти на предприятия «Роснефти» — на 7,8%, до 70,76 млн тонн. В частности, поставки на Рязанский НПЗ снизились на 34%, до 8,78 млн тонн. Аналитики связывают это с плановыми и внеплановыми ремонтами, которые проходили на предприятии с января по май и с августа по декабрь. При этом поставки на Туапсинский НПЗ «Роснефти», наоборот, возросли — 88,06%, до 7,09 млн тонн.

Повысились трубопроводные отгрузки и на предприятия «Газпром нефти» — компания увеличила прокачку на 3,9%, до 40,84 млн тонн. На завод в Москве поставки выросли на 10,35%, до 12,69 млн тонн, а в Омске — на 1,8%, до 20,82 млн тонн. «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» также показали рост: отгрузки на заводы первого увеличились на 0,67%, до 39 млн тонн, на Каширский НПЗ второй компании — на 2,7%, до 18 млн тонн.

Общая переработка нефти в России за год сократилась на 1,7%, до 262,3 млн тонн, отметил собеседник «Коммерсанта». Касаткин в разговоре с газетой предположил, что в 2026 году нефтекомпаниям придется менять стратегии управления активами по переработки, адаптируя их под текущую обстановку.

Эксперт считает, что приоритетными станут вопросы защиты предприятий, расширения складских мощностей и закупки оборудования для гарантий бесперебойных поставок. Минэнерго не комментировало трубопроводные поставки нефти на российские НПЗ.