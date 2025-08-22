Прокуратура Санкт-Петербурга отменила постановления Следственного комитета о возбуждении двух уголовных дел о мошенничестве, связанных с задержкой ввода в эксплуатацию домов в двух жилищных комплексах ГК «Самолет», посоветовав следователям «вдумчивее проверять факты». Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, ведомство поставило на вид СК отсутствие тщательного анализа обстоятельств, обратив внимание, что с момента, когда следователи получили информацию о преступлении, до утверждения постановления о возбуждении уголовного дела прошло менее суток.

Как отмечает «Фонтанка», у прокуроров вызвало сомнение, что с учетом сложности самой ситуации за день можно было выяснить все обстоятельства, которые указывают на признаки преступления, а также противопоставить его обычному спору в рамках Гражданского кодекса и закона о дольщиках.

Ведомство обратило внимание на то, что собранные застройщиками деньги были потрачены на возведение домов, а надзорные органы признали квартиры соответствующими требованиям Градостроительного кодекса, что входит в противоречие с квалификацией «мошенничество», которая предполагает заведомое намерение по введению жертвы в заблуждение и употребление мошенниками вырученных финансовых средств в корыстных целях.

«Особо прокуроров впечатлило то, что, несмотря на увиденный СК обман граждан в корыстных целях и присвоении полученных от них денег, более 90% квартир в Колпино уже переданы покупателям, а проблема осталась лишь у 10%», — пишет издание.

Такая же ситуация сложилась в Песочном. Прокуроры увидели полностью построенные и сданные в эксплуатацию дома, а хищения денежных средств не увидели.

«То, что сроки передачи ключей могут быть сорваны, дольщики и строители должны решать строго в рамках гражданского судопроизводства. Именно оно, а не 159 статья УК РФ, регламентирует ответственность сторон за неисполнение договоров, полагают прокуроры», — отмечает «Фонтанка».

Генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина говорила, что дело будет закрыто после того, как правоохранительные органы изучат документацию. По ее словам, готовность домов подтверждается фото- и видеоматериалам, сделанные на стройплощадках.

«Ситуация в отрасли такова, что изменение сроков передачи ключей сейчас — не единичный случай, и со стороны контролирующих органов поступают запросы девелоперам — это рабочий процесс», — пояснила она.

По словам Акиньшиной, для уверенности в качестве квартира компания проводит процесс приемки с участием внутренних служб контроля, организовывает финальные доработки, а также устранение мелких замечаний по отделке помещений.

«В тесном взаимодействии с подрядными организациями мы решили проблему нехватки рабочих из-за общего дефицита кадров в отрасли, форсируем работы, чтобы как можно скорее передать ключи всем участникам долевого строительства», — заключила она.

Накануне были возбуждены уголовные дела о мошенничестве по ЖК «Новое Колпино» и «Курортный квартал». Покупатели квартир в них пожаловались, что несколько месяцев не могут получить ключи и въехать в квартиры.

Представители застройщика рассказали РИА «Недвижимость», что в петербургском офисе компании была проведена рабочая проверка документов по этим ЖК, а строительство самих объектов ведется «в усиленном режиме» ввиду возникших сложностей с обеспечением рабочей силой.