В Измайловский районный суд Москвы подан иск от городской прокуратуры о передаче в госсобственность коллекции Международного центра Рерихов (МЦР). Речь идет о 272 предметах, включающих картины и рисунки Николая и Святослава Рерихов, а также экспонаты из мемориального собрания. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Андрей Дроздов, представляющий интересы организации.

Ранее надзорное ведомство уже подавало аналогичный иск в Останкинский районный суд, он был удовлетворен, однако апелляционная инстанция отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение.

Теперь прокуратура выбрала другой юридический подход. В новом иске ответчиком выступает МЦР. Третьими лицами привлечены спонсор центра и бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник, его супруга Надежда, а также Музей Востока и Министерство культуры.

Прокуратура настаивает, что договоры дарения, на основании которых произведения оказались у центра, недействительны. Ведомство также заявляет, что у семьи Булочников не было достаточных средств для приобретения картин. По версии надзора, ранее эти работы принадлежали Святославу Рериху, который завещал имущество Советскому Фонду Рерихов. После ликвидации фонда наследие должно было отойти государству.

В прокуратуре также ссылаются на судебные решения, подтверждающие, что МЦР не имеет прав наследования и не является правопреемником ни Советского фонда, ни самого художника.

Адвокат центра считает новый иск необоснованным. По его словам, прокуратура пропустила срок исковой давности. Центр владеет коллекцией с 1990-х годов и все эти годы занимался реставрацией, хранением и экспонированием картин, отметил Дроздов.

Предварительное судебное заседание назначено на 25 февраля.

Картины изъяли у МЦР в 2017 году в рамках уголовного дела против Бориса Булочника. В сентябре центр подал апелляцию на решение Останкинского суда о признании 272 работ бесхозяйными и подлежащими обращению в доход государства. 17 февраля Мосгорсуд это решение отменил.

Уголовное дело Булочника завершилось в январе 2025 года. Замоскворецкий суд заочно приговорил его к десяти годам колонии за мошенничество и отмывание денег в особо крупном размере.

По версии следствия, будучи председателем правления Мастер-банка, он с 2011 по 2013 год вместе с подельниками похитил около 4,5 миллиарда рублей через фиктивные кредиты. Средства шли на покупку картин Рерихов за границей, которые затем дарились МЦР. Суд постановил конфисковать 41 работу и взыскать с Булочника более 4,4 миллиарда рублей.