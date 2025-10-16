Никулинская межрайонная прокуратура Москвы ходатайствовала о признании недействительной регистрации компании ООО «Ефремов Интернет». «Постньюс» обратил внимание, что речь идет о юридическом лице, которое связано с блогером Никитой Ефремовым*.

Иск прокуратуры поступил в Арбитражный суд в сентябре 2025 года. Помимо компании «Ефремов Интернет» в обращении были указаны свыше десятка других фирм, зарегистрированных по одному и тому же адресу. Ведомство ходатайствовало о признании адреса недостоверным.

В случае, если Арбитражный суд удовлетворит иск, одна из компаний Ефремова* будет исключена из реестра ЕГРЮЛ, при этом все сделки фирмы будут аннулированы. Издание утверждает, что причиной могли стать неверные данные о компании или же подставные учредители.

В августе 2025 года Никиту Ефремова* задержали в аэропорту Шереметьево, куда тот прилетел из Турции. В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Блогеру инкриминировали сбор средств, которые заведомо предназначены для финансирования экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). По данным нескольких телеграм-каналов, речь идет о донатах ФБК**.

По данным СК, в период с сентября 2021 года по февраль 2022 блогер, находясь в Москве и области, переводил деньги организации. Вменяемая ему статья предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В 2023 году в магазинах кроссовок в Москве и Санкт-Петербурге, которыми владел Ефремов*, прошли обыски — его заподозрили в продаже поддельной продукции. Экспертиза установила, что вся изъятая продукция была оригинальной, поэтому МВД не стало возбуждать в его отношении уголовное дело, а всю конфискованную обувь вернула на торговые точки.

* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**организация признана в России экстремистской и запрещена