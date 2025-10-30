В Мосгорсуде, где проходят повторные прения по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева, прокурор запросил сроки для обвиняемых. Для Шахина Аббасова, которого следствие считает непосредственным убийцей Ковалева, потребовали 17 лет лишения свободы, а для его брата Шохрата — 14 лет. Оба, по мнению обвинения, должны отбывать наказание в колонии строгого режима, передает корреспондент RTVI.

Еще один брат Аббасовых Исахан, по мнению прокуратуры, должен получить 16 лет лишения свободы. Кроме пособничества в убийстве ему вменяют два эпизода дачи взятки.

Остальным четырем подсудимым гособвинение запросило по 9,5 лет лишения свободы.

«Вина каждого из подсудимых нашла полное подтверждение», — заявила государственный обвинитель.

Ковалева убили 17 апреля 2024 года на Краснодарской улице в Москве. По версии следствия, у него возник конфликт с Шахином Аббасовым, которому он сделал замечание из-за его автомобиля, припаркованного у входа в подъезд.

Братья Аббасовы были задержаны 19 апреля в Ростовской области, в 900 км от Москвы. Из материалов дела следует, что родственники пытались помочь им скрыться в Луганской народной республике.

Когда Аббасовы выбирались из Москвы в автомобиле Исахана Аббасова, их отпустил инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов, которому Исахан дал взятку в размере 30 тысяч рублей. Бовтунов уже осужден на 3,5 года колонии. Всего, как следует из материалов дел, автомобиль по пути до Ростовской области останавливали трижды.

Помимо Шохрата, Шахина и Исахана Аббасовых, которым предъявлены обвинения в убийстве (ст.105 УК РФ), на скамье подсудимых их отец Низами Аббасов, родной дядя Бахтияр Аббасов и друг семьи Нахид Гусейнов. Их судят за соучастие в убийстве.

В конце сентября гособвинение уже запрашивало для подсудимых такие же сроки. Защита подсудимых утверждала, что тех якобы судят «по национальному признаку». По словам блогера Сергея Колясникова, Бахтияр Аббасов в ходе прений воскликнул: «Мы не знали, что вся Россия против нас встанет. Это национализм!».

Суд должен был огласить приговор 1 октября. Однако в последний момент адвокаты заявили ходатайство о допросе еще двух свидетелей. В связи с этим суд решил вернуться к стадии судебного следствия. Таким образом, оглашение приговора было перенесено.