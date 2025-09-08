Число жертв теракта в Иерусалиме достигло четырех человек, пятеро находятся в больнице в тяжелом состоянии. Как передает The Times of Israel, утром в понедельник, 8 сентября, террористы проникли в автобус на перекрестке Рамот при въезде в город и открыли стрельбу по пассажирам.

По словам официальных лиц, двое стрелявших были «нейтрализованы». Их личности «все еще устанавливаются службами безопасности». По их данным, все они были палестинцами с Западного берега реки Иордан.

«Предполагается, что пара приехала из деревень в районе Рамаллы», — говорится в сообщении.

Первоначально сообщалось, что ранены 15 человек, из них пятеро — в критическом состоянии. По последним данным от спасателей, четыре человека погибли, пятеро доставлены в больницы, их состояние оценивается как тяжелое.

«Еще несколько человек получили легкие травмы, им скоро окажут помощь», — сообщила служба скорой помощи.

Судя по фотографиям с места происшествия террористы использовали самодельный пистолет-пулемет «Карло», также известный как Carl Gustav.

«Самодельное оружие обычно изготавливается на нелегальных станках на Западном берегу и в прошлом использовалось для многочисленных нападений со стороны палестинцев», — сообщает The Times of Israel.

Пока никто не взял ответственность за теракт.

UPD. По последним данным, в больнице скончался еще один раненый, таким образом, в списке погибших уже пять человек. Состояние как минимум семи раненых оценивается как тяжелое, двоих — как средней степени тяжести и троих — как легкое.

Среди тех, кто открыл огонь по предполагаемым террористам, был военнослужащий в увольнении — он служит командиром отделения в новой «Хасмонейской бригаде» — подразделении ультраортодоксальных войск, сообщают военные. Также на помощь пришел вооруженный гражданский.