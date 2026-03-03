Два подземных толчка магнитудой 4,4 и 4,8 произошли примерно в 30 километрах от Сочи 3 марта. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным EMSC, первый подземный толчок произошел в 15:09 в 33 километрах от города на глубине 10 километров. Сейсмологи оценили его в 4,4 балла по шкале Рихтера.

Как сообщил глава города Андрей Прошунин, подземная активность отчетливо ощущалась в нескольких районах курорта, особенно в зданиях, но пострадавших и разрушений нет. Аналогичное сообщение опубликовал глава поселка Сириус Дмитрий Плишкин.

«Небольшие подземные толчки — явление, характерное для нашего региона и молодых Кавказских гор. Призываю сохранять спокойствие», — написал мэр Сочи.

Местные жители рассказали 360.ru, что ощущали сильные толчки, при которых «трясло прямо как в телеге». По словам очевидцев, они продолжались около 10 секунд.

Повторное землетрясение магнитудой 4,8 EMSC зафиксировал менее чем через час — в 16:05. Оно произошло в 29 километрах от Сочи, его глубина также составила 10 километров. Прошунин сообщил, что обращений от жителей не поступало, а объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В начале января 2026 года в Сочи произошло еще одно землетрясение, эпицентр которого располагался в 5 километрах от берега в акватории Черного моря. По данным Единой геофизической службы РАН, которые передал Прошунин, очаг находился на глубине 10 километров, а магнитуду оценили в 4 балла в Лазаревском районе и 3 балла — в Центральном.

Как писал Shot, жители многоэтажек в Лазаревском и Лоо почувствовали вибрации, в некоторых домах на стенах появились трещины.