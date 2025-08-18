По иску против народного артиста России, депутата Госдумы Дмитрия Певцова о публичных оскорблениях в адрес председателя родительского комитета «Совета профсоюзов» Александры Тищенко началось судебное производство. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

В пресс-службе отметили, что Тверской районный суд приступил к производству по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. В самом иске Тищенко утверждается, что Певцов отказал ей в личном приеме и публично оскорбил.

Председатель комитета потребовала взыскать с депутата денежную компенсацию за причиненные «нравственные страдания и душевные переживания». Подготовка дела к разбирательству в суде была назначена на 15 сентября.

Ранее в разговоре с RTVI Тищенко уточнила, что заявленная сумма моральной компенсации составляет 70 тысяч рублей. Ее иск был зарегистрирован 14 июля.

Детали иска против Певцова

Тищенко пояснила, что в ходе своей избирательной кампании в Госдуму в 2021 году народный артист обещал помочь сохранить драматический театр «Мел» в районе Отрадное, который проработал 30 лет, и обещал, что театр «будет жить».

«Он клялся-божился, что будет защищать и отстаивать театр, когда баллотировался, а в депутатах он сказал и сделал все ровно наоборот — что не будет этого театра под какими-то надуманными предлогами», — рассказала она.

По словам председателя комитета, став депутатом Певцов «встал на сторону чиновников, которые по надуманным причинам, обстоятельствам, закрыли театр» и отказался разбираться в этом вопросе.

Тищенко отметила, что Певцов отказал жителям района в личном приеме, а его помощницы «достаточно длительное время обманывали» защитников театра «Мел».

«Даже когда мы ему документы принесли уже лично, он на видео велел нам ими подтереться, понимаете?» — возмущалась истица.

Она также рассказала «Московскому комсомольцу», что Певцов назвал директора театра Елену Махонину «недееспособной» и выразила сомнение в том, что возникший конфликт можно урегулировать во внесудебном порядке.

Сам Певцов не комментировал сложившуюся ситуацию. Его помощница в разговоре с «Абзацем» заявила, что Тищенко вела себя «неадекватно», из-за чего депутат прекратил коммуникацию.

«Здесь не в чем разбираться. Человек неадекватен, больной на всю голову. И Государственная дума с ней прекратила переписку по причине неадекватного обращения», — сказала она.

Как закрыли театр «Мел»

Театр «Мел» был расположен на первом этаже жилого дома на улице Декабристов с 1994 года. В его репертуар входило порядка 50 спектаклей для детей и взрослых, в помещении также были расположены театральные студии.

По словам Махониной, театр находился под угрозой закрытия или выселения с 2012 года, а после того, как сотрудники Госпожнадзора обнаружили, что в его помещении отсутствуют системы пожаротушения и дымоудаления, театр столкнулся с большими штрафами.

Как отметила адвокат Юлия Козловская, ответственность за обеспечение театра системой пожаротушения лежала на собственнике помещения — районной управе. Арбитражный суд столицы обязал управу Отрадного оснастить театр противопожарным оборудованием в марте 2021 года. Махонина выразила уверенность, что этот шаг стал причиной «дальнейших разногласий».

В том же году по решению районных властей театр не был допущен к участию в конкурсе на помещение, так как заявка со стороны его представителей «не соответствовала требованиям». На протяжении трех лет после этого представители театра предпринимали попытки доказать наличие нарушений при проведении конкурса, однако проиграли дело в Верховном суде.

От сотрудников театра потребовали освободить помещение и оплатить счет за коммунальные услуги на общую сумму в 2,2 млн рублей. Театр выселили осенью 2024 года. В настоящее время его труппа выступает на сторонних площадках и находится в поиске постоянного помещения.