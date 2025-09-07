В центре Киева утром 7 сентября произошел пожар в здании правительства Украины. По утверждению премьер-министра страны Юлии Свириденко, возгорание началось в результате российской атаки. Москва подчеркивает, что наносит удары только по военным объектам противника и связанной с ними инфраструктуры. Однако мнение военкоров о произошедшем разделилось: Александр Сладков считает, что это была «украинская ракета ПВО», а Андрей Руденко называет атаку на правительственное здание «хорошим намеком на возможные последствия в результате несговорчивости по мирным предложениям России». Что известно о случившемся — в материале RTVI.

«Серьезная эскалация»

Мэр Киева Виталий Кличко в 6:57 сообщил, что в Печорском районе произошло возгорание в правительственном здании. По его словам, предположительно, пожар начался из-за сбитого БПЛА.

Юлия Свириденко уточнила, что огонь вспыхнул в здании правительства Украины. Она утверждает, что кабинет министров был впервые поврежден в результате «вражеской атаки». Горят крыша и верхние этажи, добавила она.

«Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, а действиями. Нужно усиление санкционного давления-прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля», — призвал Свириденко в своем телеграм-канале.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что на верхних этажах здания правительства Украины находится офис премьер-министра и зал заседании правительства. Позднее он уточнил, что горят примерно 9-10 этаж, а кабинет премьера находится «хоть и рядом, но этажом ниже».

«На этих [этажах], кажется, была часть Минфина и кого-то еще», — написал Железняк в своем телеграм-канале.

Очевидцы рассказали Reuters, что видели пожар на последнем этаже здания правительства Украины. По их словам, ранним утром 7 августа в небо начал подниматься густой дым.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о «серьезной эскалации» после начала пожара в здании кабмина. Он подчеркнул, что удар по зданию украинского правительства нанесен впервые с момента начала боевых действий.

«Величайший цинизм заключается в том, что эти жестокие нападения происходят как раз в тот момент, когда президент Трамп прилагает все усилия для достижения мира», — заявил Сибига.

Что пишут военкоры

Военный корреспондент Андрей Руденко отмечает, что один из ночных ударов по Украине пришелся по правительственному зданию, расположенному в Киеве. По его словам, «в следующий раз это может произойти не ночью, а в рабочее время».

Александр Сладков делится мнением, что произошедшее — последствие падения украинской ракеты ПВО. При этом он указывает, что «если это мы [российская армия] — вовсе не расстроюсь».

«Украина давно пытается серьезно ударить по Москва-Сити, где у нас многие важные органы сидят, и ничего, отбиваем. Пусть и они отбивают», — написал военкор в своем телеграм-канале.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что «склонен доверять» мэру Киева Виталию Кличко, который связывает возгорание в здании правительства Украины с падением обломков сбитого БПЛА.

«Наши чиновники часто грешат тем, что сообщают о возгораниях, которые произошли «из-за падения обломков БПЛА», для того, чтобы не акцентировать внимание на том, что какие-либо беспилотники долетели до целей и не были сбиты. Но не в данном случае», — предположил Царев.

Вместе с тем он отметил, что «ничто не говорит о том, что <…> были приняты решения целенаправленно бить по правительственному кварталу Киева». По его мнению, узнать «случайное это было попадание или нет» можно будет в зависимости от того, продолжатся ли удары по правительственным зданиям.

Более 800 дронов

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в ночь на 7 августа страна была атакована более 800 российскими БПЛА. По данным украинской власти, в Киеве погибли два человека, в том числе ребенок. Кличко утверждает, что 20 жителей Киева были ранены, семь из них госпитализированы.

Помимо здания кабинета министров в Киеве, повреждены более 20 домов в Запорожье, многоэтажный дом в Одессе и торговые склады в Кривом Роге.