Сотрудники ФСБ вместе с участковым полиции задержали 39-летнего жителя хутора Бараниковский в Славянском районе Краснодарского края за то, что он пел песни на украинском языке в свой день рождения. Об этом сообщается в телеграм-канале областного ГУ МВД.

Мужчину привлекли к ответственности по административной статье о мелком хулиганстве. В настоящий момент рассматривается также вопрос о привлечении его к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.

«Задержан гражданин, отметивший день рождения под украинские песни. <…> Теперь мужчине придется ответить за скандальное видео, на котором запечатлено, как он с родственницами пел украинские песни», — говорится в тексте официального сообщения.

Информацию о том, что мужчина отмечал свой день рождения под песни на украинском языке опубликовал 10 августа телеграм-канал «ЧП-Краснодар».

«Пока в Славянском районе выли сирены, предупреждая об опасности вражеских БПЛА, хуторяне пили горилку, распевая украинские песни!» — говорится в тексте публикации.

К публикации также были приложены два видеоролика: на одном из них молодой человек вместе с девушкой поет песню на украинском языке, а на другом он с иконой в руках просит прощения за то, что 8 августа «пел песни про Украину».

«Я за русский народ, который защищает нашу страну. <…> Кто идет против России — смерть всем этим *********. Россия — сила. Пусть сосут *** у кубанцев», — говорит он.

На видеоролике, опубликованном в телеграм-канале ГУ МВД по области, мужчина объяснил, что в ходе празднования дня рождения они «пели все подряд» песни, которые звучали из колонки.

«И там в плейлисте у меня была и эта песня, и мы ее пели. Ничего такого мы не собирались делать», — сказал задержанный.

Телеграм-канал «ЧП-Краснодар» также отметил, что по словам его соседей, родственники девушки, которая пела вместе с ним, «защищают интересы России» в зоне СВО. Сам мужчина также заявил, что их «братья, родственники» служат в зоне СВО.