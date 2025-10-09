45-летний мужчина погиб, когда собирал ягоды на территории озера Тумба в Свердловской области, сообщает «Инфо24». Трагедия произошла 8 октября.

По словам коллег погибшего, он упал в воду, ударился о винт и повис на моторе с другой стороны лодки.

«Все это время они продолжали собирать ягоды. <…> Позже мужчины увидели, что пустая лодка стоит посреди озера», — сказано в сообщении издания.

Коллеги мужчины позвонили в полицию и следователи при осмотре места ЧП увидели, что мужчина был в воде, зацепившись за мотор. По какой причине погибший оказался в воде неизвестно.

По факту происшествия региональный СК организовал процессуальную проверку.

«Осуществив сбор дикоросов, он погрузил мешки с ягодами на лодку и направился к противоположному берегу, чтобы в дальнейшем уехать домой. Однако по неустановленной пока причине, находясь приблизительно на середине водоема, мужчина выпал из лодки, после чего получил травмы от винта работающего лодочного мотора», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, полученные травмы не позволили мужчине выбраться из воды, и он скончался, предварительно, в результате утопления.

