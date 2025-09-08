Начальник Генштаба Вооруженных Сил России, генерал армии Валерий Герасимов удостоен ордена Мужества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, награда присвоена военачальнику за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Валерий Герасимов занимает пост начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России — первого заместителя Министра обороны с 2012 года. С начала 2023 года он также осуществляет командование объединенной группировкой войск на территории Украины. 8 сентября ему исполнилось 70 лет.

В период его руководства Генштабом российские войска принимали участие в присоединении Крыма к России в 2014 году, в военной операции в Сирии, а с 2022 года — в боевых действиях на Украине.

В апреле 2025 года Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины, которая, согласно отчету, была возвращена под российский контроль спустя около девяти месяцев после начала боестолкновений в регионе в августе 2024 года.

Валерий Герасимов имеет высшее воинское звание генерала армии, которое было присвоено ему в 2013 году. Он является Героем России(звание присвоено в 2016 году) и кавалером нескольких высоких государственных наград. Среди них: орден Святого Георгия III и IV степени (2017 и 2015 годы соответственно), а также орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (2021 год).