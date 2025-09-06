Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении певца Григория Лепса, исполнительницы Ларисы Долиной и поэта Юрия Энтина государственными наградами. Соответствующий документ был опубликован на сайте правовых актов.

Из текста указа следует, что Лепс был награжден Орденом Дружбы, Долина — Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а Энтин — Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Помимо них, также были награждены заместитель главного редактора МИА «Россия Сегодня» Елена Чепурных (Орден Александра Невского), гендиректор ЗАО «Лукойл-Азербайджан» Расим Амиралиев (медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени), вице-президент «Федерации дзюдо России» Павел Бальский (медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени), сотрудники «Станции скорой медицинской помощи Белгородской области» (медаль «За спасение погибавших») и сотрудники «Курской областной станции скорой медицинской помощи» (медаль Луки Крымского).

Ранее телеканал CBS News сообщил со ссылкой на источники, что Владимир Путин вручил спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу Орден Ленина для дальнейшей передачи заместителю директора ЦРУ Джулиан Галлине, чей сын Майкл Глосс принимал участие в специальной военной операции и погиб в 2024 году.

Позднее телеканал CNN уточнил со ссылкой на чиновника в американской администрации, что Уиткофф передал Галлине не Орден Ленина, а Орден Мужества.