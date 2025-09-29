Игорь Руденя, ранее занимавший пост губернатора Тверской области, назначен на должность полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Досрочное прекращение полномочий Рудени в качестве губернатора оформлено отдельным указом. Основанием для этого послужила его добровольная отставка в связи с переходом на новую работу.

Назначение состоялось после рабочей встречи Рудени с президентом в Кремле, детали которой не разглашались. О том, что Руденя рассматривался как основной кандидат на эту должность, ранее писал РБК.

Образовавшаяся вакансия полпреда стала следствием кадровых перестановок: предыдущий представитель Александр Гуцан перешел на пост генерального прокурора, сменив Игоря Краснова, который возглавил Верховный суд после смерти Ирины Подносовой — она занимала эту должность с 17 апреля 2024 по 22 июля 2025 года.

Игорь Руденя родился в Москве 15 февраля 1968 года. Он получил два высших образования: в 1998 году окончил Московский государственный университет пищевых производств, а в 2002 году — Военную академию Генерального штаба.

Трудовую деятельность начал в 1989 году в главном управлении МВД по Москве. В 1992 года начал карьеру в агропромышленном секторе, устроился на работу в Федеральную контрактную корпорацию «Росхлебопродукт». В 1996 году Руденя возглавил ЗАО «Росзерно».

В 2000-х годах перешел на государственную службу, занимал различные должности в сфере сельского хозяйства, включая позицию заместителя министра. В 2012 году вернулся на пост генерального директора ЗАО «Росзерно».

В марте 2016 года указом президента Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. В том же году победил на губернаторских выборах, набрав 72% голосов. В сентябре 2021 года был переизбран на второй срок с результатом 52,33%. Его полномочия должны были продолжаться до 2026 года.