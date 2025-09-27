Основным претендентом на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) стал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщает РБК со ссылкой на источники. Собеседники издания также называют в числе кандидатов главу Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя полпреда Любовь Совершаеву.

Обсуждение возможных претендентов на должность полномочного представителя главы государства в СЗФО состоялось в Кремле, рассказали РБК чиновник, знакомый с кадровыми консультациями, а также собеседник, близкий к администрации президента (АП).

О том, что основным кандидатом стал Руденя, изданию рассказали источники, близкие к АП и к властям Санкт-Петербурга. В то же время собеседники обратили внимание, что окончательное решение о назначении будет принимать лично президент Владимир Путин.

Должность полпреда СЗФО стала вакантной после того, как Александр Гуцан, занимавший этот пост с 2018 года, возглавил Генпрокуратуру, сменив Игоря Краснова, который стал председателем Верховного суда.

В 1987 году Гуцан окончил юридический факультет ЛГУ (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). На одном курсе с ним учились будущий президент России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда Совета безопасности, и Константин Чуйченко, ныне возглавляющий Минюст.

По данным источников RTVI, на освободившуюся должность полпреда президента в СЗФО может быть назначен Александр Бастрыкин, который с 2011 года возглавляет Следственный комитет (СК). Кандидатом на пост главы СК собеседники назвали министра юстиции Константина Чуйченко.

В конце августа «Ведомости» писали, что в числе претендентов на пост полпреда президента в СЗФО рассматривался Дмитрий Козак, который до середины сентября занимал должность замруководителя администрации главы государства. В Кремле на вопрос о том, было ли предложено Козаку занять другие должности в федеральных структурах, заявили, что чиновник определится с дальнейшими планами «после какого-то отдыха». По данным источников РБК, экс-замглавы АП рассматривает «различные предложения перехода в бизнес».