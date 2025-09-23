Кремль не может предоставить информацию о рабочих планах бывшего замруководителя администрации президента (АП) Дмитрий Козака после отставки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

«Я не могу вам сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича. Наверное, после какого-то отдыха он определится уже с тем, как он будет продолжать дальше свой трудовой путь», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, было ли предложено Козаку занять другие должности в федеральных структурах.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Козака от должности заместителя руководителя администрации главы государства 18 сентября. По словам Пескова, чиновник подал в отставку по собственному желанию.

Сам Козак не комментировал свой уход из администрации президента. По данным источников РБК, он рассматривает «различные предложения перехода в бизнес».

Козак был готов уйти из АП еще в 2022 году, после начала военной операции на Украине, писал Forbes со ссылкой на источник. Как утверждает издание, чиновник «не продолжит государственную службу».

Дмитрий Козак рассматривался в качестве кандидата на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), сообщали «Ведомости». С 2018 года эту должность занимает Александр Гуцан. 18 сентября Путин внес в Совет Федерации его кандидатуру на пост генерального прокурора вместо Игоря Краснова, который в конце августа подал заявку на вакантную должность председателя Верховного суда. 23 сентября комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Гуцана.

Еще в конце августа RTVI сообщил, что Гуцан займет пост генерального прокурора в связи с переходом Краснова в Верховный суд. По данным источников RTVI, на освободившуюся должность полпреда президента в СЗФО будет назначен Александр Бастрыкин, который с 2011 года возглавляет Следственный комитет (СК). В свою очередь, пост главы СК займет Константин Чуйченко, возглавляющий Минюст, рассказали собеседники.

Мнение Козака насчет боевых действий на Украине не изменилось с момента их начала, заявил журналист Алексей Венедиктов* в интервью Марианне Минскер в программе «Вы держитесь!»

«Не секрет, что Дмитрий Николаевич Козак, будучи замглавой администрации президента, высказывался против начала военных действий, говоря, что не видит в них эффективности и считает, что надо продолжить переговорный процесс. Насколько я знаю, его мнение не изменилось», — сказал он.

Дмитрию Козаку 66 лет. Он был близким соратником Путина еще с начала 1990-х, когда нынешний президент работал в команде мэра Петербурга Анатолия Собчака. В 1999 году, когда Путина назначили премьер-министром, Козак стал первым заместителем руководителя, а затем главой аппарата правительства. После избрания Путина на пост президента Козак занял должность замруководителя, а потом первого замглавы администрации главы государства. В 2004 году чиновник возглавил предвыборный штаб Путина. С 2008-го по 2020-й год был вице-премьером. В 2020 году перешел в АП, где, заняв пост замруководителя, курировал работу двух управлений: по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и по культурным связям с зарубежными странами. В августе 2025 года Путин упразднил эти управления, поручив создать вместо них новое управление — по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Его куратором стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов