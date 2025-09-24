Совет Федерации назначил Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала Краснова «истинным государственником», решительным и высокопрофессиональным человеком, который «строго следует букве закона». По ее словам, ему пришлось работать на «ответственных, непростых участках», которые в том числе связаны с защитой прав и интересов граждан и борьбой с преступностью.

«Конечно же, такой многосторонний опыт, как мы понимаем, будет очень помогать работать ему на новой должности», — подчеркнула Матвиенко.

В связи с назначением Краснова на новую должность президент России Владимир Путин освободил его от ранее занимаемого поста генерального прокурора. На эту должность был назначен Александр Гуцан.

Игорю Краснову 49 лет. Пост генерального прокурора России он занимал с января 2022 года, а в январе 2025-го был переназначен на эту должность.

Место председателя Верховного суда стало вакантным в июле 2025 года — после смерти Ирины Подносовой, которая возглавляла инстанцию с 2024 года. В конце августа Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. За несколько дней до этого Путин присвоил ему звание заслуженного юриста, при наличии которого можно не сдавать квалификационный экзамен, необходимый для назначения на пост главы инстанции. Однако Краснов решил пройти испытание и успешно сдал экзамен.

Краснов был единственным претендентом на должность председателя Верховного суда. 15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала его кандидатуру на этот пост.

В ходе заседания ВККС Краснов заявил о недопустимости давления на судей, «их беспристрастность и объективность». Такие действия, по его словам, «должны пресекаться на корню». В то же время Краснов отметил, что «высокий статус судьи не должен рождать иллюзию [его] безнаказанности», и предложил создать прозрачную систему привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

Также Краснов пообещал разобраться с эффективностью использования клеток и стеклянных аквариумов для подсудимых в судах. Возвращение смертной казни в России он назвал невозможным. По словам Краснова, позиция государства в этом вопросе окончательна — «она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации».