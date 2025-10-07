Российские вооруженные силы в 2025 году установили контроль над 4900 кв. км и более, чем 200 населенными пунктами. Соответствующую информацию озвучил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Минобороны и Генштаба.

«В этом году нами освобождено почти 5 тыс. кв. км территории — 4 900 — и 212 населенных пунктов», — уточнил он.

Путин подчеркнул, что основная заслуга в достижениях принадлежит военнослужащим. Глава государства поручил передать личному составу свои слова искренней благодарности за ежедневно проявляемые им мужество и героизм.

Вместе с тем российский лидер заявил, что решения, принятые в феврале 2022 года, были верными и своевременными. Президент заявил, что стратегическая инициатива на фронте сохраняется за Россией, а украинские войска вынуждены отступать по всей линии соприкосновения.

«Наша общая задача остается прежней — мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции», — сказал Путин.

Днем 7 октября Минобороны России сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов. Согласно заявлению, подразделения группировки «Восток» заняли село Нововасилевское в Запорожской области, расположенное в 18 км от Гуляйполя. Одновременно с этим группировка «Юг» установила контроль над поселком Федоровка к югу от Северска.

Путин, выступая в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 сентября сообщил, что украинская армия за сентябрь потеряла 44,7 тысячи солдат, причем половина из них — безвозвратные потери.

По словам президента, расчеты свидетельствуют о ежемесячном сокращении численности украинских войск на 11 тысяч человек, даже с учетом пополнения за счет 18 тысяч мобилизованных и 14 тысяч военнослужащих, вернувшихся после лечения. Он подчеркнул, что эта тенденция подтверждает продолжающееся уменьшение личного состава (Вооруженных сил Украины) ВСУ.

Кроме того, Путин рассказал, что с января по август с украинской стороны дезертировали 150 тысяч военных, что превышает показатель в 146 тысяч новых бойцов, призванных за тот же период. В качестве вероятной меры исправления ситуации он упомянул возможный планы Киева по снижению мобилизационного возраста, однако эффективность такого шага он поставил под сомнение.

Президент также заявил, что потери украинской стороны в зоне боевых действий существенно превышают российские.

«У нас, разумеется, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ», — отметил Путин.

В заключение президент России отметил проблему Украины с восполнением человеческих ресурсов в объеме, сопоставимом с потерями. В качестве ключевых факторов такой ситуации он назвал добровольческий принцип комплектования российской армии, в отличие от применяемой на Украине, по его утверждению, массовой принудительной мобилизации.