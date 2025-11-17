Президент России Владимир Путин 17 ноября подписал закон, ужесточающий наказание за вовлечение подростков в диверсии, вплоть до пожизненного лишения свободы. Документ также снижает с 16 до 14 лет возраст привлечения к уголовной ответственности за диверсии и отменяет сроки давности за подобные преступления.

Соавторами закона стали 419 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В пояснительной записке говорилось, что иностранные спецслужбы и организации «наращивают деструктивное информационно-психологическое воздействие на население России, прежде всего на молодежь», а число диверсий растет. В связи с этим необходимы дополнительные правовые меры, направленные на «обеспечение неотвратимости и соразмерности наказания».

Закон дополняет статьи Уголовного кодекса о содействии террористической и диверсионной деятельности (ст. 205.1 и ст. 281.1). За склонение, вербовку или вовлечение детей в диверсии предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или пожизненное заключение.

Возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности снижается с 16 до 14 лет ― по аналогии с терроризмом. Сроки давности по подобным преступлениям отменяются. Закон запрещает назначать условный срок за участие в диверсионном сообществе. Ходатайствовать об УДО осужденные за диверсии смогут только после отбытия не менее трех четвертей назначенного срока.

Кроме того, осужденным за диверсии, обучение и содействие им, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нем не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусматривают соответствующие статьи.

Дискуссии вокруг закона

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с RTVI выразила мнение, что изоляция подростка на 15 лет в колонии «приведет к тому, что мы получим уже тогда целую когорту, целую плеяду взрослых людей, которых никогда не социализируем в нашем обществе».

Депутат КПРФ Юрий Синельщиков во время первого чтения законопроекта усомнился, что 14-летний подросток способен осознавать характер и последствия своих действий, которые квалифицируются как диверсии.

«Попробуйте спросить у любого подростка, что такое подрыв экономической безопасности и обороноспособности, — абсолютное большинство не сможет внятно ответить. А если человек в силу возрастных особенностей не понимает самой сути обвинения, то как его можно наказывать?» — отметил парламентарий.

Он также обратил внимание, что число составов преступлений, за которые ответственность наступает с 14 лет, с принятием закона вырастет с 32 до 39. Синельщиков добавил, что подростковая преступность в последние годы сокращается, а длительное пребывание в местах лишения свободы «существенно повышает» риск формирования у подростков «устойчивых преступных наклонностей».

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в свою очередь указал, что в западных странах уголовная ответственность за подобные преступления наступает с 14-ти, а в США даже с 12 лет. По его словам, закон нацелен не только на жесткое наказание виновных, но и на профилактику диверсий.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов в беседе с RTVI не согласился, что вовлеченные в диверсии дети «не соображают».