Госдума 11 ноября во втором и в третьем чтениях приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Теперь преступникам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей, передает корреспондент RTVI. Закон единогласно поддержали 413 депутатов.

Проект закона внесли в Госдуму 419 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Решение, которое мы принимаем, противодействие диверсиям, это что? Это взрывы, поджоги, это разрушение инфраструктуры. С момента начала специальной военной операции 970 диверсий совершенно на территории нашей страны. И в эту преступную деятельность вовлекается 15% несовершеннолетних. Что является приманкой? Отсутствие ответственности. А кто инструкторы этих новых диверсионных формирований? Это представители стран НАТО», — рассказала на заседании вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Статья 281.1 Уголовного кодекса (содействие диверсионной деятельности) дополняется положением, предусматривающим введение уголовной ответственности за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такое преступление может последовать лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, а также пожизненное лишение свободы.

Усиливается уголовная ответственность за диверсионные преступления по аналогии с уже действующей ответственностью за терроризм, в частности, предусматривается отмена по всем ним сроков давности, вводится запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, запрет на смягчение наказания ниже санкции, предусмотренной статьей УК РФ. Устанавливается, что условно-досрочное освобождение (УДО) может быть применено только после отбытия не менее трех четвертей срока.

Одновременно до 14 лет снижается возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе за содействие террористической деятельности, за организацию террористического сообщества, за диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсий, организацию диверсионного сообщества и участие в нем, равно как за участие в террористической деятельности, а также другие особо тяжкие преступления, в том числе убийство.

«Это действительно важно, потому что детей используют для совершения диверсий, для совершения различных преступлений. И если там кто-то говорит, что в 14 лет дети не соображают, это не так. Они соображают, и достаточно хорошо. И закон очень многих остановит от непоправимого шага, потому что сейчас детям говорят: ну, знаете, это «хулиганка» или вообще вы освобождены от ответственности. Когда все будут понимать, что за диверсии будет наказание, и наказание достаточно суровое, то это убережет детей от преступления и спасет жизни людей», — сказал RTVI зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов.

Вместе с тем в беседе с RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина высказала мнение, что изоляция подростка на 15 лет в колонии «приведет к тому, что мы получим уже тогда целую когорту, целую плеяду взрослых людей, которых никогда не социализируем в нашем обществе». Как считает парламентарий, требует системного ответа вопрос о том, как будет поставлена воспитательная работа «до того, как ребенок оказался вовлеченным в диверсионную деятельность».

По данным первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Юрия Синельщикова, за последние 20 лет число выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления, ежегодно сокращается. «В 2005 году выявлено 150 тыс. преступников, в 2024 году — 21 тыс., то есть сокращение аж в 7 раз — не на 7%, а в 7 раз! При этом удельный вес несовершеннолетних в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления, за тот же период уменьшился с 11% до 3%, сокращается рецидив… Эту тенденцию подтверждает и судебная статистика. В 2005 году осуждено 99 тыс. подростков, в 2024 году — 12 тыс., то есть судимость сократилась более чем в 8 раз», — сообщил Синельщиков во время обсуждения законопроекта.